Der erste Schnee auf NÖs Straßen verursachte keine "gröberen Verkehrsunfälle", heißt es von der LPD NÖ. Bisher sind der Polizei drei Verkehrsunfall-Meldungen aus NÖ bekannt, wo PKWs aufgrund der Schneefahrbahn ineinander gerutscht sind und Personen verletzt wurden. Bei einem der drei Verkehrsunfälle soll eine Person auch ins Krankenhaus eingeliefert worden sein.

Erhebliche Blechschäden und zahlreiche Verkehrsbehinderungen

Die NÖ-Feuerwehren hatten bereits in der Nacht durch den einsetzenden Schneefall viel zu tun: Innerhalb weniger Stunden rückten sie zu mehr als 100 Einsätzen aus, heißt es von NÖ-Landesfeuerwehr-Sprecher Franz Resperger. Auf Autobahnen und Bundesstraßen sei es zu erheblichen Blechschäden und zahlreichen Verkehrsbehinderungen gekommen.

Stundenlang waren mehr als 1000 Einsatzkräfte vor allem in den Bezirken Melk, Baden, Amstetten, Krems, St. Pölten, Horn, Hollabrunn und Tulln mit der Bergung von verunfallten Fahrzeugen beschäftigt. Zahlreiche Autos schlitterten aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn und stürzten in Straßengräben, wo sie die Feuerwehr mit Seilwinden bergen mussten. So mancher Pkw landete auch auf dem Dach. Zum Glück wurde kein Lenker im Wrack eingeklemmt.

Sattelschlepper krachte auf A2 gegen Mittelleitschiene

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Graz, zwischen Baden und Baden-Leesdorf. Ein Sattelschlepper krachte gegen die Mittelleitschiene, wobei sich das Führerhaus eindrehte und gegen die Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Der Aufprall war so heftig, dass der Tank aufgerissen wurde und Diesel entwich. Der Treibstoff konnte von der Feuerwehr rasch gebunden werden, sodass auch keine Umweltgefahr bestand. Der Lenker blieb fast unverletzt, durch die Bergungsarbeiten kam es auf der A2 jedoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Fast schon traditionell führte der erste Schneefall auch zu Unfällen auf der Außenringautobahn. Im Bereich Gießhübl, in Fahrtrichtung St. Pölten, musste die Feuerwehr innerhalb weniger Minuten gleich zweimal ausrücken. Beim ersten Crash kam ein Tesla in Schleudern und stürzte in den Graben, nur kurze Zeit später erleidete der Lenker eines Kleintransporters das selbe Schicksal. In beiden Fällen musste die Feuerwehr die Fahrzeuge mit Seilwinden aus dem Graben bergen. Auch in diesem Fall blieben die Lenker unverletzt, sagt Resperger.

Schnee-Kettenpflicht

Aufgrund der Schneefahrbahn gilt laut Auskunft des ÖAMTC auf folgenden Straßen derzeit die Schneeketten-Pflicht für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen bzw. für LKWs:

B21 Gutensteiner Straße, Theresienfeld - Mariazell: Zwischen Kernhof und Kreuzung nach Mariazell in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn, Schneekettenpflicht für LKW, über das Gscheid, Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge

Zwischen Kernhof und Kreuzung nach Mariazell in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn, Schneekettenpflicht für LKW, über das Gscheid, Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge B21 Theresienfeld - Mariazell: Zwischen Kreuzung nach Vois und Rohr im Gebirge in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn, Schneekettenpflicht für LKW, über den Rohrersattel

Zwischen Kreuzung nach Vois und Rohr im Gebirge in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn, Schneekettenpflicht für LKW, über den Rohrersattel B21 Mariazell - Theresienfeld : Zwischen Kreuzung nach Mariazell und Kernhof in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht, für Fahrzeuge ab 3,5t

: Zwischen Kreuzung nach Mariazell und Kernhof in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht, für Fahrzeuge ab 3,5t B21 Theresienfeld - Mariazell: Zwischen Kalte Kuchl und Kreuzung nach Hohenberg in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn, Schneekettenpflicht für LKW

Zwischen Kalte Kuchl und Kreuzung nach Hohenberg in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn, Schneekettenpflicht für LKW B21 Mariazell - Theresienfeld: Zwischen Mitterbach und Gutensteiner Straße in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht, ab 3,5 Tonnen, Ochsattel

Zwischen Mitterbach und Gutensteiner Straße in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht, ab 3,5 Tonnen, Ochsattel B23 Mürzsteg - Terz: Zwischen Kreuzung nach Frein an der Mürz und Terz in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht, für Fahrzeuge über 3,5t

Zwischen Kreuzung nach Frein an der Mürz und Terz in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht, für Fahrzeuge über 3,5t L5217 Lilienfeld - Kirchberg an der Pielach: Zwischen Schrambach und Tradigist in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn, Schneekettenpflicht für LKW

NÖ Straßendienst mit 1.000 Mitarbeitern im Einsatz

Auch 1.000 Mitarbeiter des´NÖ-Straßendienstes hatten ordentlich viel zu tun. Seit den frühen Morgenstunden aufgeboten waren zudem 370 eigene Räum- und Streufahrzeuge sowie 280 angemietete, berichtete der Landespressedienst. Schneefälle gab es im Most-, Wald- und südlichen Industrieviertel. Im östlichen Weinviertel und im Wiener Becken ging der Niederschlag in Form von gefrierendem Regen nieder.

Aufgrund der Covid-Situation wurden weitreichende Vorsorge- bzw. Schutzmaßnahmen getroffen. Jede der 58 Straßenmeistereien ist u.a. mit zwei getrennten Teams im Einsatz, so der Landespressedienst.