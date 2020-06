In 39 Fällen wurde Anzeige wegen Alkohols am Steuer erstattet, 25 Mal wurde die Lenkerberechtigung vorläufig abgenommen, berichtete die Polizei am Dienstag. Bei 48 Verkehrsunfällen mit Personenschaden gab es 53 Verletzte, ein Motorradfahrer kam ums Leben.

Beim toten Biker handelt es sich um einen 51-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten. Er stürzte am Freitagabend im Bezirk Scheibbs mit seinem Zweirad und erlag den Verletzungen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.