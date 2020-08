Starkregen, Überflutungen – und Corona: Die Feuerwehr ist derzeit extrem gefordert, aber stets einsatzbereit, verspricht Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Bezüglich der Coronakrise habe man „schon ab Mitte März alle Vorbereitungen getroffen, um flächendeckend einsatzbereit zu bleiben.“

Keine einzige der 1.714 Feuerwehren, so Fahrafellner, sei bisher ausgefallen. „Und selbst wenn große Teile einer Feuerwehr in Quarantäne müssten, übernehmen umgehend die Mannschaften aus den Nachbargemeinden den Brandschutz. Das sind übliche Vorgangsweisen, die in unseren Alarmplänen automatisiert in Kraft treten.“

Auch die immer öfter und heftiger auftretenden Unwetter geben keinen Anlass zur Sorge. „Wir sind es seit Jahrzehnten gewohnt, mit Naturkatastrophen aller Art umzugehen. Weil wir in der Lage sind, innerhalb kürzester Zeit mehr als 6.000 Mitglieder in Katastrophengebiete zu entsenden. Diese Einheiten sind in eigene Katastrophenzüge gegliedert, die in allen 20 Bezirken stationiert sind.“ Zudem sei viel Geld in die technische Modernisierung investiert worden: Großpumpen, Notstromgeneratoren, mobile Hochwasserschutzelemente - alles stünde zur Verfügung. „Wie gesagt - wir funktionieren“, so Fahrafellner.