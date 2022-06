Große Freiwilligenkampagne: Engagement ist Ehrensache

Werbung

„In turbulenten und aufwühlenden Zeiten ist es wichtig, Konstanten wie unser Freiwilligenwesen zu haben. Ehrenamtliches Engagement ist nicht nur eine wichtige Säule für unsere Gesellschaft, es stärkt auch unser Selbstwertgefühl und bringt eine höhere Zufriedenheit.“ Mit diesen Worten leitete Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner die Pressekonferenz als Auftakt zur Freiwilligenkampagne „Sei dabei – weil helfen Ehrensache ist“ am Mittwoch in der Rot-Kreuz-Zentrale in St. Pölten ein.

Diese wird die Bürger in nächster Zeit begleiten, via soziale Medien, aber auch im Fernsehen. Klares Ziel: Mehr Menschen im Land für das Ehrenamt begeistern, ob jung oder alt, denn helfen kann jeder und das Rote Kreuz hat eine Vielzahl an Sparten, sich einzubringen - vom Notfallsanitäter über den Helfer bei der Team Österreich Tafel, in der Lernhilfe für Kinder oder der Unterstützung von sozial benachteiligen Menschen, um nur einige zu nennen. Hundebesitzer können sich mit ihren Tieren beispielsweise bei der Suchhundestaffel engagieren, denn diese hat durch die steigenden Zahlen Demenz erkrankter Personen immer mehr Einsätze.

Dass Niederösterreich ein Land der Helfer ist, haben die Menschen schon 2015 bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise, in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie, aber auch aktuell beim Ukraine-Konflikt bewiesen, stellte die Landeshauptfrau fest. Das unterstrich auch der Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich, Josef Schmoll: „In kritischen Phasen entstehen sehr viele spontane Gruppen an Helfern. Diese gilt es, abzuholen und für ein längerfristiges Engagement zu begeistern.“ Dadurch würde das Freiwilligenwesen noch planbarer und man könnte diese Personen gezielter einsetzen. Klar zeigt sich nämlich in den vergangenen Jahren ein Trend zu singulärer Freiwilligenarbeit. „Leute bringen sich bei einzelnen Projekten oder Events ein, wollen sich aber nicht längerfristig an eine Organisation binden“, bemerkt er. Mit der Kampagne möchte das Rote Kreuz nun auf die wichtige gesellschaftliche Funktion des Übernehmens von Verantwortung für andere unter dem Motto „Ehrensache mithelfen“ hinweisen.

Das Rote Kreuz Niederösterreich verzeichnete in den letzten Jahren sogar einen kontinuierlichen Anstieg an Freiwilligen. Waren es 2019 17.826 Personen, konnten Ende 2021 19.073 Männer und Frauen gezählt werden. „Vor allem sind es junge Frauen zwischen 18 und 24 Jahren. Viele sind über das freiwillige soziale Jahr zu uns gekommen und nun geblieben“, freut sich Schmoll. Die Kampagne ziele aber auf alle Menschen ab, die sich einbringen wollen.

Schauspieler Ramesh Nair unterstützt als „Freiwilliger“ in den Werbevideos die Kampagne. Diese können auch unter www.ehrensache.at angesehen werden. Auf dieser Webseite gibt es außerdem alle Infos zur Kampagne und zur breiten Palette an Angeboten des Roten Kreuzes, für die nun Freiwillige gesucht werden. Hier kann man sich registrieren lassen, wenn man sich engagieren möchte, ebenso natürlich auch auf jeder Rot-Kreuz-Bezirksstelle oder per E-Mail an freiwillig@n.roteskreuz.at