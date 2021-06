Hitze-Wochenende erwartet: Warnsystem kommt zum Einsatz .

Heiße Tage stehen in Niederösterreich ab dem Wochenende bevor. Erstmals in diesem Jahr zum Einsatz kommen wird daher das sogenannte Hitze-Warntool des Landes, das wichtige Informationen an Krankenhäuser, Altersheime, Kinderbetreuungseinrichtungen, Freiwilligen- und Blaulichtorganisationen und die Ärztekammer weiterleitet. Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) riet am Donnerstag dazu, die "Hitze als Gefahr nicht zu unterschätzen".