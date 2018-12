Niederösterreichische Kriminalisten haben Jahre zurückliegende Einbrüche im Bundesland und in Oberösterreich geklärt. Als Tatverdächtiger gilt nach Polizeiangaben vom Montag ein 64-jähriger serbischer Staatsbürger. Der Mann wurde vor wenigen Wochen in Paris festgenommen und vergangene Woche ausgeliefert. Er war teilweise geständig.

Auf den Beschuldigten war bereits am 17. Jänner 2013 ein DNA-Treffer eingegangen. Der Mann stand laut Landespolizeidirektion Niederösterreich in dringendem Tatverdacht, am 7. und am 14. Dezember 2009 zwei Wohnhauseinbrüche in Enzersdorf bei Staatz (Bezirk Mistelbach) und am 15. August 2002 einen Firmeneinbruch in Ernsthofen (Bezirk Gänserndorf) verübt zu haben. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass er mit einer Einbruchsserie (21 Fakten) vom 11. August bis zum 31. Oktober 2002 im Bundesland und in Oberösterreich in Verbindung stehen dürfte. Bei den seinerzeitigen Coups waren vorwiegend Lebensmittelmärkte heimgesucht worden.

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg erließ am 27. Juni 2013 eine Festnahmeanordnung und einen EU-Haftbefehl gegen den Beschuldigten, der erst am 29. September dieses Jahres bei einer Schwerpunktkontrolle der französischen Polizei in Paris festgenommen wurde. Er hatte zahlreiche Aliasnamen verwendet. Vergangenen Donnerstag wurde der 64-Jährige nach Österreich ausgeliefert.

Bei der Einvernahme gab er laut Polizei sieben Wohnhauseinbrüche in Nieder- und Oberösterreich zu. Zur Geschäftseinbruchsserie war er nicht geständig. Der 64-Jährige wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.