Nach den Frost-Nächten: „80 Prozent der Marillen-Ernte sind verloren“

Die Osterferien werden heuer vom Frost begleitet. Die Kältewelle hat Niederösterreich in den vergangenen Tagen besonders stark getroffen und viele Obstbäuerinnen und Obstbauern bangen weiterhin um ihre Ernte. Bereits gestern (die NÖN berichtete) schätzte die Österreichische Hagelversicherung den entstandenen Schaden in Niederösterreich auf 10 Millionen Euro. Nun gibt es die ersten Infos, wie große der Betroffene Anteil der Ernte tatsächlich ist.

Martin Bergkirchner, Marillenbauer aus Mitterarnsdorf in der Wachau, ist schockiert von dem Ausmaß der Schäden: „Es ist wirklich schlimm. Es sind mindestens 80 Prozent der Marillenernte verloren, und das in ganz Niederösterreich.“ An ein Jahr, in dem es so schlimm war wie heuer, könne er sich nicht erinnern. „Weder ich noch mein Vater können uns erinnern, dass es jemals so schlimm war, wie heuer. Dadurch, dass die Kälteperioden so lange angehalten haben, waren wir machtlos gegenüber dem Frost.“ Frostschutzmaßnahmen seien zwar getätigt worden, diese haben aber aufgrund von Temperaturen von bis zu Minus 7 Grad nicht ausgereicht.

Klimaerwärmung Schuld an Ernteschäden

„Hier muss man auch ganz ehrlich sein und zugeben, das hat natürlich stark mit der Klimaerwärmung zu tun“, erklärt der Marillenbauer. Wegen des überdurchschnittlich warmen März war die Vegetation früher als gewohnt vorangeschritten. Strahlungsfröste, also solche, die sich nur auf ein kleines Gebiet beziehen und nicht lange andauern, gibt es jedes Jahr. Doch heuer zeigt sich das Problem, dass die Frostperioden zu lange anhalten. „Eigentlich haben wir in der Wachau durch die Donau eine gute Wärme-und Kälteregulation. Doch heuer hat uns selbst das nicht geholfen“, so Bergkirchner.

Eine kältebeständigere Sorte anzubauen, sei auch keine Option. Dadurch, dass die Wachauer Marille eine geschützte Herkunftsbezeichnung hat, ist diese nicht durch andere Sorten zu ersetzen. Martin Bergkirchner betont außerdem, dass anderer Sorten sowieso keine Möglichkeit wären, da sich diese in der Art der Blüte sehr ähnlich sind.

Jetzt gilt es abzuwarten, wie viele der Blüten und Früchte tatsächlich beschädigt sind. Franz Reisinger, Obmann des Vereins Wachauer Marille, will noch abwarten: „Was wirklich beschädigt ist, wird man erst zehn bis 14 Tage nach dem Frost sehen. Erst dann würden die beschädigten Früchte von den Bäumen fallen.“