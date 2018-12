Sie war hochschwanger und will davon nichts gewusst haben. Eine 18-Jährige bringt in Weikendorf ein Kind zur Welt. Unmittelbar danach nimmt sie den Säugling und vergräbt ihn bei einem Gebüsch. Ein Monat später, am 6. Dezember, wird die Babyleiche zufällig entdeckt. Sie dachte, das Kind habe nicht gelebt, sollte die junge Frau später sagen.

„Das ist absolut glaubwürdig“, sagt Wolfgang Blaschitz, Rechtsvertreter der jungen Frau. Er hat schon mehrere solche Kindstötungen juristisch begleitet und erinnert an den Fall jener Nigerianerin, die vor zwei Jahren ihr Neugeborenes auf einer Toilette am Flughafen Wien-Schwechat „entsorgt“ hat. Dass Fälle wie diese letztlich als Mord gewertet werden, käme nur selten vor. Eher gelte es, so Blaschitz, zu klären, ob aufgrund eines postnatalen Traumas eine verminderte Schuldfähigkeit oder sogar mitunter eine Zurechnungsunfähigkeit zum Tatzeitpunkt vorliege.

„Frauen, die ihr Baby nach der Geburt töten, sind meistens jung und unreif, die Angst vor der Schande überwiegt. Die wenigsten sind psychisch krank“, weiß Psychiaterin Sigrun Rossmanith aus der Praxis. Mehr dazu in nebenstehendem Artikel.

Gesetz nimmt Rücksicht auf Zustand der Frau

Der „Infantizid“, die Kindestötung nach Schwangerschaften, die bis zur Geburt von der Mutter geheim gehalten oder sogar vor sich selbst verleugnet werden, wird bei verminderter Schuldfähigkeit mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren geahndet. „Diese wird aufgrund des eklatanten Abfalls des Hormonspiegels, der Entkräftung, Schmerzen und Erregung angenommen, die mit der Geburt verbunden sind und die normale Willenskraft der Mutter beeinträchtigen“, erklärt Christina Ratz vom Justizministerium.

Für Frauen, die ungeplant und vielleicht auch ungewollt schwanger werden, gibt es zahlreiche Anlaufstellen.

Hier sind sie zusammengefasst: www.familienberatung. gv.at/schwangerschaft/ungeplant-schwanger