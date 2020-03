Bernhard Jany, Sprecher der Landeskliniken-Holding, teilte auf Anfrage zudem mit, dass natürlich auch Kollegen aus der Quarantäne zurückkehren würden.

Letzteres gelte etwa für jene etwa 50 Mitarbeiter des Universitätsklinikums St. Pölten, die nach dem Besuch beim Karneval in Venedig vorübergehend dienstfrei gestellt worden waren. Ebenso seien 32 Kollegen mittlerweile ins Landesklinikum Korneuburg zurückgekehrt.

Eingeschränkter Betrieb herrschte am Donnerstag auf der Kinderstation im Universitätsklinikum Tulln. Es gebe eine fachärztlich ambulante Behandlung von Kindern, stationäre Aufnahmen seien momentan nicht vorgesehen, sagte Jany. In Tulln war am Mittwoch eine Ärztin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mit ihr wurden 70 Mitarbeiter des Hauses außer Dienst gestellt.

Der Sprecher der Landeskliniken-Holding betonte am Donnerstag, dass die "Versorgung an den Standorten gesichert" sei. Er verwies dabei u.a. darauf, dass nicht notwendige Operationen verschoben worden seien. Zudem sei das Netz der 27 Klinik-Standorte "ein essenzieller Faktor und ein Garant für die Versorgungssicherheit".