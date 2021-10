Polizei sagt Dämmerungseinbrüchen den Kampf an

Die Polizei in Niederösterreich sagt Dämmerungseinbrüchen in Wohnungen und Wohnhäuser (DWE) wieder den Kampf an. Nach Angaben vom Donnerstag werden zivile und uniformierte Streifen der Bezirks- und Stadtpolizeikommanden DWE-Schwerpunktaktionen durchführen.

APA / NÖN.at Erstellt am 14. Oktober 2021 | 09:52