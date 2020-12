Chefinspektor Johann Baumschlager verwies in diesem Zusammenhang im Gespräch mit der APA auf die Notwendigkeit der Überwachung der Corona-Maßnahmen.

Es gebe zudem Verkehrskonzepte bei Staus, insbesondere bei der SCS in Vösendorf (Bezirk Mödling). Nicht zuletzt würden Securitys in Malls unterstützt, sagte Baumschlager.

Der Chefinspektor richtete auch einen Appell an die Konsumenten: Nicht unbedingt notwendige Einkäufe sollten nicht schon am Montag und zu Mariä Empfängnis am Dienstag, sondern erst ab Mittwoch erledigt werden.