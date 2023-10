Rekordzahlen: Tausende radelten in Niederösterreich um die Wette

Trotz der sommerlichen Temperaturen schwangen sich von 1. Juli bis 12. September zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus Niederösterreich auf ihre Drahtesel und nahmen an der Sommer-Aktion von „Niederösterreich radelt“ teil. Unter anderem erstrampelten sie sich ihre Kilometer auf den zehn Top-Radrouten, die das Land zu bieten hat.

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mindestens drei der über 100 Radausflugsziele in NÖ erkundet haben, wurden anschließend Preise verlost. Über den Hauptgewinn, ein neues KTM LIFE TOUR Trekkingfahrrad, durfte sich der Weinviertler Manfred Graf aus Neudorf (Bezirk Mistelbach) freuen. Der begeisterte Radler legte in den Sommermonaten insgesamt 4.500 Kilometer zurück und stattete 30 Zielen einen Besuch ab. Doch auch die zahlreichen weiteren Teilnehmenden gingen nicht leer aus. Viele von ihnen wurden etwa mit Gutscheinen der NÖ Wirtshauskultur, Niederösterreich-CARDs, Fahrradkarten oder Büchern von Kompass für ihre sportlichen Leistungen belohnt.

Udo Landbauer und Susanna Hauptmann glücklich über hohe Teilnahmezahlen

Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) gratulierte Manfred Graf zu seinem Sieg und äußerte sich zu der Bedeutung der Radfahrbewerbs: „Diese hohe Beteiligung am Wettbewerb unterstreicht nicht nur das gestiegene Interesse der Menschen am Fahrradfahren, sondern auch die sportliche Begeisterung, die das Erkunden der Radrouten und Ausflugsziele in Niederösterreich auslöst.“ Auch Susanna Hauptmann, Geschäftsführerin von Radland NÖ, zeigt sich erfreut über das Ergebnis der Sommer-Aktion: „Ein herzlicher Dank geht an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zu diesem großartigen Erfolg dieser Mitmach-Aktion beitragen und damit einen Beitrag zu mehr nachhaltiger, aktiver Mobilität leisten.“