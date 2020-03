Bei den 99.600 niederösterreichischen Feuerwehrmitgliedern besteht laut Fahrafellner, gleichzeitig Chef der Feuerwehr St. Pölten-Stadt, ein hohes Erkrankungsrisiko. "Ein einziges infiziertes Mitglied kann dazu führen, dass eine ganze Mannschaft in Quarantäne muss. Und das müssen wir auf alle Fälle verhindern", betonte er.

Niederösterreichs größte Feuerwehr, die 120 Mann starke Stadtfeuerwehr St. Pölten, will mit gutem Beispiel vorangehen. Die Mannschaft sei in drei Einsatzgruppen zu je 40 Personen eingeteilt, von denen jeweils zwölf im Dienst seien. Diese dürften Speisen und Getränke nur einzeln zu sich nehmen, genächtigt werde in Einzelzimmern. "Wenn wir Kräfte zu einem Einsatz nachholen, dann nur jene von der selben Gruppe, die im Dienst ist. So verhindern wir eine mögliche Virusausbreitung auf die anderen Gruppen", sagte Fahrafellner.

Der Kommandant erklärte, dass jede Gruppe 24 Stunden Bereitschaft und anschließend 48 Stunden Freizeit habe. Der Diensttausch erfolge ebenfalls abgeschottet - mittels separater Ein- und Ausgänge. Um funktionsfähig bleiben zu können, wurden alle Mitglieder mit Schutzmasken und Brillen ausgestattet, ein Quarantänebereich wurde ebenfalls geschaffen.