Teilweise erhebliche Lawinengefahr in höheren Lagen

Stufe 3 von 5 galt am Mittwoch in den Regionen ab 1.200 Metern. In den Türnitzer Alpen und im Rax-Schneeberggebiet wurde das Risiko in höheren Lagen als "mäßig" (Stufe 2) eingeschätzt. Bereits die geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Tourengehers kann laut dem Lawinenbericht zu einer Schneebrettauslösung führen.

In den Ybbstaler und Türnitzer Alpen sowie im Gippel-Göllergebiet seien weiterhin Gleitschneeabgänge bzw. vereinzelte Rutschungen durch den Regen nicht ausgeschlossen, wurde mitgeteilt. Durch die Sonneneinstrahlung kann sich zudem die frische Auflage aus dem Steilgelände im Tagesverlauf von selbst lösen. Zur Tendenz hieß es, dass eine sinkende Lawinengefahr erwartet wird.