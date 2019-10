Die per EU-Haftbefehlen gesuchten Männer im Alter von 31, 38 und 52 Jahren wurden in ihrem Heimatland Rumänien festgenommen, nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt St. Pölten gebracht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 23.000 Euro.

Die Straftaten wurden heuer von 18. Jänner bis 13. April begangen. Aus den Wohnhäusern wurden der Aussendung zufolge vor allem Bargeld, Schmuck und Elektronikgeräte gestohlen - jeweils zweimal gingen die Verdächtigen in Hollabrunn und Sierndorf (Bezirk Korneuburg) ans Werk, in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) wurde ein Einbruch verübt. Bei den Dieseldiebstählen lagen die Tatorte in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land), in Wienersdorf in Traiskirchen (Bezirk Baden) und in Breitenfurt (Bezirk Mödling).

Ermittler des Landeskriminalamtes forschten die drei Männer aus, die Staatsanwaltschaft St. Pölten erließ Haftbefehle gegen das Trio. Als erster wurde Anfang Juli der 52-Jährige festgenommen, er war geständig. Für den 31-Jährigen klickten im August die Handschellen, für den 38-Jährigen im Oktober. Die beiden Jüngeren waren nicht geständig, teilte die Polizei mit.