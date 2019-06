Kurz vor dem Beginn des Sommerreiseverkehrs kann Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko eine positive Bilanz vermelden: „Die Zahl der Verkehrstoten seit Jahresbeginn ist im Vergleich zu den Vorjahren stark gesunken. Vom 1. Jänner bis Mitte Juni gab es heuer 36 Verkehrstote in Niederösterreich zu beklagen. Das ist ein Rückgang um fast 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als es noch 51 Verkehrstote gab. Wir arbeiten im NÖ Straßendienst und gemeinsam mit unseren Partnern hart daran, Niederösterreichs Straßen so sicher wie möglich zu machen. Das scheint uns auch zu gelingen“, so Schleritzko.

Mit Infos zum Thema Sicherheit am Schulweg sowie Workshops mit Jugendlichen zum Thema Unfallursache Ablenkung, die mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit umgesetzt werden, der raschen Begutachtung von Unfallhäufungsstellen durch Expertinnen und Experten des Landes und nicht zuletzt den Investitionen in die Straßeninfrastruktur wurde der Verkehr in den letzten Jahren immer sicherer. „Das belegen auch die Zahlen. Noch vor zehn Jahren im Jahr 2008 hatten wir 174 Verkehrstote zu verzeichnen. 2018 und auch schon 2017 konnten wir diese Zahlen auf unter 100 senken“, erklärt der Landesrat.