Im Föhrenwald nahe der B17 in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) dauerten indes am Mittwoch die Nachlöscharbeiten an. Zwei Polizeihubschrauber unterstützten die Feuerwehren. Die Ermittlungen zur Klärung der Ursache des Brandes, der am Dienstag etwa 300 Helfer gefordert hatte, werden nach Beendigung des Einsatzes aufgenommen. Wir berichteten:

Bezirk Neunkirchen Föhrenwald in Flammen

Eine auf einem Wanderweg weggeworfene Zigarette hat den Erhebungen zufolge am Sonntagabend einen Waldbrand in der Katastralgemeinde Weidlingbach von Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ausgelöst. Ein Gebiet von etwa einem Hektar war betroffen.

Scheiblingstein Waldbrand in Klosterneuburg forderte Feuerwehren

Ebenfalls auf Zigaretten werden laut den Erhebungen ein Brand im Waldgebiet Pfalzberg in Pressbaum (Bezirk St. Pölten) am Montag und auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) zurückgeführt. Im zweiten Fall hatte eine Couch zu brennen begonnen.

Pressbaum Wald geriet in Brand

In Pitten (Bezirk Wiener Neustadt) geriet am Dienstagnachmittag eine Werkstatt in Brand. Laut Polizei hatte ein 83-Jähriger mit einem Winkelschleifer gearbeitet, wobei ein Funke übersprang und Kartons entzündete. Der Mann wollte die Flammen noch selbst löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Bei der Flucht aus der Werkstatt verletzte sich der 83-Jährige am Kopf. Er wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert.

Bei einem Brand in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) wurde Mittwochfrüh der Bewohner aus seinem Einfamilienhaus gerettet. Die Feuerwehr war mit 19 Mann ausgerückt. Die Einsatzkräfte fanden den Mann laut einer Aussendung im Erdgeschoß und übergaben ihn dem Roten Kreuz.