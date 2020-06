Dem Klimawandel ist es egal, ob wir aufgrund anderer Krisen auf ihn vergessen. Erst mit den letzten großen Unwettern in Niederösterreich zog er wieder seine Spuren der Verwüstung.

Zum Glück gibt es auch in NÖ viele Personen und Institutionen denen der Klimawandel nicht nur nicht egal ist, sondern die auch aktiv gegen ihn vorgehen. Eine Auswahl dieser Klimaschutz-Vorreiter_innen ist ab sofort online in einer interaktiven Landkarte repräsentiert.

Gegenseitige Nominierungen

Das Ganze war ein Projekt des Österreich-Ablegers des EU-Projekt Climate KIC und der Organisation Ashoka. Der Clou: die Auswahl erfolgte über persönliche Nominierungen. Dadurch ist sie mit österreichweit rund 300 Nominierungen zwar nicht vollständig. Stattdessen soll so ein erster Schritt gesetzt werden, Klimaschützer_innen erstens sichtbarer zu machen, und zweitens besser zu vernetzen.

Die Karte sei für alle da, die etwas verändern wollen, so Johannes Naimer-Stach, Direktor der österreichischen Climate KIC Niederlassung. Einerseits geht es darum, eine Vernetzung zwischen den Nominierten zu schaffen, andererseits könnten durchaus auch Konsument_innen so einen Einblick bekommen, welche nachhaltigen Projekte bei ihnen in der Umgebung liegen.

„Uns war es wichtig, die Akteure in den Fokus zu rücken. Nicht nur, wer ist medial präsent und hat ein großes PR-Budget, sondern welche Namen stecken hinter den österreichischen Klimaschutz-Projekten“, erklärt Naimer-Stach.

Mehr "Urbane Transition" als Bauern

APA (BFK WAIDHOFEN A. D. THAYA) Die Unwetter im Jahr 2019 haben schwere Schäden angerichtet

Die Personen wurden neben anderen Kriterien in ihre Tätigkeitsbereiche unterteilt. In Niederösterreich auffällig: Am meisten Personen wurden im Bereich Urbane Transition nominiert. Ebenfalls stark vertreten sind die Bereiche Nachhaltige Produktionssysteme und Nachhaltige Investments.

Weniger Nominierungen sind im Bereich Klimaschutz und Nachhaltige Landwirtschaft zu finden.

Das ist einerseits mit der kleinen Erhebungsgröße zu erklären: Längst nicht alle Betriebe und Projekte sind repräsentiert.

Andererseits sei schon ein bundesweiter Trend zu erkennen, so Naimer-Stach. In den Ländern der Central Eastern Europe-Region sei besonders die nachhaltige Landwirtschaft vertreten. In Österreich fallen hier hingegen wenig Nominierungen aus, obwohl die Alpenrepublik ja eigentlich ein EU-weiter Vorreiter bei der Bio-Landwirtschaft ist.

Was muss NÖ machen?

Nachhaltige Landwirtschaft und die Erneuerbaren Energien seien für Niederösterreich die zwei größten Ansatzpunkte, sagt der Climate KIC-Direktor. Es gebe zwar viele Leuchtturmprojekte wie den Adamah Biohof im Bezirk Gänserndorf.

Aber die Umwälzungen müssten noch viel drastischer sein: „Selbst viele Bio-Bauern haben noch nicht begriffen, dass Ansätze, die auf reine Effizienzsteigerung abzielen, nicht mehr zeitgemäß sind. Um den Klimaschutz maßgeblich voranzutreiben, muss das Ziel sein, zu 100 % zu dekarbonisieren, also den CO2-Ausstoß auf 0 zu reduzieren.“ Auch der Traktor darf also nicht mehr mit umweltschädlichen Stoffen betrieben werden.

Die Situation während und nach Corona sieht Naimer-Stach allerdings als große Chance für Alternativen.

Climate KIC sucht Partner in NÖ

Um das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu bilden, gilt es direkt an die Leute zu treten. Hier sieht Naimer-Stach eine große Chance für die Vernetzung durch das Climate KIC: „Wir sind echte Menschen, die auch im Waldviertel am Stammtisch diese Themen auf den Tisch bringen können.“

Climate KIC Austria veranstaltet außerdem jährlich Hackatons, vergangenes Jahr zum Beispiel in Wolkersdorf. Dabei wird innerhalb von 24 Stunden an der Lösung eines konkreten Problems gearbeitet, in Wolkersdorf war das Mobilität.

Und Naimer-Stach will expandieren: „Wir wollen unsere Arbeit hundertfach multiplizieren von St. Pölten bis nach Obergurgl.“ Dafür suchen sie ständig Partner_innen, vor allem auch in Niederösterreich.

Die Landkarte in Beta-Version gibt es hier: