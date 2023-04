Zahlreiche Feuerwehreinsätze in Niederösterreich

Werbung

Der Hotspot lag im Mostviertel, wo nach Angaben der Bereichsalarmzentrale Amstetten vom Samstag in den Bezirken Amstetten und Scheibbs seit Freitagnachmittag mehr als 50 Mal wegen Hochwassers ausgerückt wurde. Kleinere Flüsse und Bäche seien über die jeweiligen Ufer getreten, zudem seien viele Keller überflutet worden, berichtete Philipp Gutlederer.

Am Samstagvormittag bestand die Hauptaufgabe der Helfer im Mostviertel demnach im Auspumpen von Gebäuden sowie in der Errichtung von Barrieren. In Haag im Bezirk Amstetten wurden Samstagfrüh laut Bezirkskommando drei Feuerwehren zu einer Menschenrettung gerufen, ein Pkw konnte aufgrund des Wassers in einer Unterführung nicht weiterfahren. "Es bestand keine Lebensgefahr für die Person, aber er konnte sich selbst nicht mehr aus dem Auto befreien", wurde der Haager Kommandant Andreas Zöchlinger in einer Aussendung zitiert.

Nach Angaben von Gutlederer dürfte die Lage aufgrund des Regens noch den gesamten Samstag über angespannt bleiben. Eine Erleichterung der Situation wurde für (den morgigen) Sonntag erwartet.