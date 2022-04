NÖ Ärztekammer will Wahlarzt-System beibehalten

Werbung

Der Arbeitnehmervertreter und aktuelle Vizeobmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) Andreas Huss hat mit seinen Vorschlägen rund um das System der Wahlärzte erneut für Aufhorchen gesorgt. Am Mittwoch plädierte er gegenüber der „Oberösterreichischen Nachrichten“ dafür, auf das deutsche System umzustellen.

Dort gibt es entweder Ärzte im Kassensystem oder reine Privatärzte. Im Vorjahr hatte Huss bereits Kassenverträge für alle Ärzte gefordert. Dabei stieß er jedoch auf Widerstand der Ärztekammer. Grund für seine aktuelle Forderung sei die wachsende Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung offener Kassenstellen.

Widerstand bei NÖ-Ärztekammer

Sein aktueller Vorschlag stößt erneut auf Widerstand. Der Präsident der NÖ-Ärztekammer Christoph Reisner ist überzeugt, dass die Abschaffung der Rückerstattung der Wahlarztkosten eine Verschlechterung der ärztlichen Versorgung bedeuten würde.

„In Niederösterreich übernehmen mehr als 2.000 niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die als Wahlärztinnen und Wahlärzte tätig sind, etwa ein Zehntel der Patientenversorgung. Die gesundheitliche Grundversorgung wäre in einzelnen Bereichen ohne Wahlärztinnen und -ärzte nicht möglich. Auch wenn der Großteil der Versorgung im niedergelassenen Bereich über die kassenärztliche Versorgung abgedeckt wird, ist die Wahlärzteschaft jedenfalls versorgungsrelevant“, sagt Reisner.

Wahlärztinnen und Wahlärzte würden mit ihrer Tätigkeit bereits seit einigen Jahren den negativen Folgen der Pensionierungswelle entgegensteuern. „Niederösterreichische Ärztinnen und Ärzte, die den Kassenvertrag aus Altersgründen kündigen, beenden ihre medizinische Tätigkeit häufig nicht, sondern versorgen als Wahlärztinnen und -ärzte weiter die Bevölkerung“, so der niederösterreichische Ärztekammer-Präsident.

Gezielte Suche nach Wahlärzten

In der Aussendung der NÖ-Ärztekammer wurde außerdem betont, dass Patientinnen und Patienten die Wahlmöglichkeit zwischen Kassen- und Wahlärzten zu schätzen wüssten. Insbesondere deshalb, da außerhalb des Kassenvertrages mehr Zeit für ausführliche Gespräche sei. Außerdem müssten Wahlärzte im Vergleich zu Kolleginnen und Kollegen mit Kassenvertrag deutlich weniger Ressourcen für Administration und Bürokratie aufwenden.

„Viele Patientinnen und Patienten gehen auch gezielt zu einer Wahlärztin oder einem Wahlarzt, weil diese neben ihrer Tätigkeit in der Ordination häufig auch in Spitälern arbeiten und daher das bestmögliche Schnittstellenmanagement zwischen stationärer Behandlung und Vor- und Nachbetreuung leisten“, so Reisner.

Reisner hat sich außerdem klar für den Erhalt der Freiberuflichkeit der Ärzteschaft ausgesprochen. „Der Arztberuf ist ein freier Beruf. Jeder Arzt kann daher frei entscheiden, ob und wo er seinen Beruf ausüben möchte und das muss auch so bleiben. Wenn die ÖGK das Interesse an Kassenverträgen steigern möchte, muss sie deren Attraktivität forcieren und darf nicht der Wahlärzteschaft den schwarzen Peter zuspielen“, so der Präsident der NÖ Ärztekammer abschließend.