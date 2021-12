NÖ-Christbaum-Bauern starten mit Ab Hof-Verkauf

Es ist Hochsaison in den Christbaum-Kulturen in Niederösterreich. Trotz Lockdown öffnen seit Anfang Dezember nach und nach die NÖ-Christbaumbäuerinnen und -bauern, um in ihrem Ab-Hof-Verkauf ihre Bäume Christbaum-Suchenden zu präsentieren. Die Preise der Bäume bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert, heißt es von der ARGE NÖ-Christbaumbauern.

Verkaufsstart bei Ständen am 12. Dezember

Tausende Bäume werden derzeit am Betrieb von Josef Reithner am Jauerling für den Verkauf vorbereitet. Reithner ist Christbaumbauer und Obmann-Stellvertreter der ARGE NÖ Christbaumbauer, die heuer hier 25-jähriges Jubiläum feiern. „Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Verkaufsstände in den Städten ab dem 12. Dezember öffnen. Da muss man sich dann noch etwas gedulden“, sagt Reithner.

Insgesamt werden heuer wieder rund 1,1 Millionen Christbäume aus Niederösterreich für die passende Weihnachtsstimmung in den eigenen vier Wänden sorgen. Im Schnitt sind die heimische Nadelbäume vom Feld zum Verkaufsstand 40 Kilometer gereist.

Ab Hof-Verkauf kann trotz Lockdown starten

Aber nicht nur Josef Reithner arbeitet auf Hochtouren. Auch Tochter und Christbaumkönigin Ricarda Reithner hilft am elterlichen Betrieb wo sie nur kann. Egal ob störende Äste, die weggeschnitten werden müssen oder die Herstellung von Schmuckreisig – überall sorgt sie für Unterstützung, wenn Not am Mann ist. „Wir freuen uns, dass wir trotz Lockdown mit dem traditionellen Ab Hof-Verkauf in Niederösterreich starten können“, sagt Christbaumkönigin Ricarda Reithner.

22 Millionen Euro regionale Wertschöpfung durch Christbaum-Verkauf

Mit dem Christbaum-Verkauf und den Bäumen aus Niederösterreich würden die Bäuerinnen und Bauern eine Wertschöpfung von 22 Millionen Euro in der Region erwirtschaften. "Zusätzlich bieten sie 1.000 Personen bei Ernte und Verkauf einen Arbeitsplatz“, sagt Landwirtschaftskammer NÖ-Vizepräsidentin Andrea Wagner.

Aber es sei vor allem die Qualitätsproduktion, mit der Niederösterreichs Christbaumbauern zu punkten wissen. „Wer beim Baumkauf auf die Herkunft achtet holt sich nicht nur beste Qualität ins Haus, sondern schont dank geringer Transportkilometer und nachhaltiger Bewirtschaftung in den Christbaumkulturen auch noch die Umwelt“, sagt Wagner. 202 Christbaumbauern haben sich mit der NÖ-Herkunftsschleife der kontrollierten, nachvollziehbaren Herkunft verschrieben, die bei Verstößen mit einer Strafe von bis zu 10.000 Euro geahndet wird. Das Geld komme dann karitativen Zwecken zugute, heißt es in einer Aussendung.

