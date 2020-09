Vorerst alle Tests in Waldviertler Großbetrieb negativ .

Testungen in einem Großbetrieb im Bezirk Zwettl, die in Verbindung mit einem Dämmerschoppen bzw. einer Hochzeit in einer Gaststätte und 37 Corona-Erkrankten stehen, sind bisher durchwegs negativ verlaufen. Die Zahl der Infektionen in Verbindung mit dem Kremser QStall erhöhte sich.