NÖ Feuerwehr hilft bei Waldbrand im Mölltal

Ein Black-Hawk-Hubschrauber mit Flughelfern des NÖ Landesfeuerwehrverbandes aus Tulln ist vor kurzem in Richtung Mölltal nach Kärnten abgehoben, um die Feuerwehren bei der Waldbrandbekämpfung auf 700 Meter Seehöhe zu unterstützen.

Mit an Bord ist zudem ein Bambi-Bucket mit einem Wasservolumen von 3000 Litern. Wie berichtet, brennt in steilem Gelände, auf einer Fläche von sieben Hektar, knochentrockenes Unterholz.

Im März bislang rund 70 Waldbrände

"Der März war einer der Waldbrand-intensivsten der vergangenen zehn Jahre", sagt dazu Mortimer Müller vom Institut für Waldbau der Universität für Bodenkultur Wien am Montag. Rund 70 Waldbrände wurden bisher gezählt. Zuletzt gab es im März 2012 mehr Waldbrände als heuer, damals wurden 100 registriert. Die Ausbruchsgefahr sei derzeit aufgrund der Trockenheit sehr hoch.

Auf südseitigen Hängen in fast ganz Österreich würde laut Müller schon eine Zigarette oder ein Funkenflug genügen, um ein Feuer auszulösen. Allerdings sei die Ausbreitungsgefahr, die wesentlich vom Wind abhänge, nur mäßig, so lange es keinen Föhn gebe. Am kommenden Mittwoch könne es diesbezüglich aber noch kritisch werden.

Auch im Vorjahr zahlreiche Waldbrände

Was die Intensität eines Waldbrandes betrifft, spielen auch hier der Wind sowie die Vegetation eine Rolle. Wichtiger sei jedoch, die Trockenheit im vergangenen Jahr in die Betrachtung einfließen zu lassen. Und hier habe es noch im Dezember ergiebige Niederschläge gegeben, weshalb es fast keine Kronenfeuer gab. Und normale Bodenfeuer könne die Feuerwehr laut Müller relativ leicht unter Kontrolle bringen. Anders sehe es aus, sollte sich die Trockenheit in Zukunft fortsetzen.

In der Vergangenheit war der April 2020 mit über 100 Waldbränden ein ganz besonderes Jahr. Und laut dem Experten gab es im Sommer 2013 während nur drei Wochen von Juli in den August hinein über 100 Feuer.

In Niederösterreich gilt derzeit flächendeckend die Waldbrandverordnung, die offenes Feuer sowie Rauchen im Wald und in Waldrandnähe unter Strafe stellt.