Nach Hirschwang-Waldbrand: Investitionen in Ausrüstung & Ausbildung

Ein Jahr ist seit der Waldbrandkatastrophe in Hirschwang an der Rax vergangen. Was als Kleinbrand in steilem und felsigen Gelände begann, entwickelte sich auf einer Fläche von 115 Hektar zu einem der aufwändigsten Löscheinsätze Österreichs. Die Feuerwehren waren mit tausenden Kameradinnen und Kameraden 13 Tage lang gegen die Flammen und die Kräfte der Natur im Einsatz. Am 6. November 2021 konnte „vorläufiges Brand aus“ gegeben werden.

Tiefe Wunden in der Natur Hirschwang: Waldbrand vor einem Jahr hinterließ tiefe Spuren

Seither wurde kräftig in Prävention, Ausbildung und Ausrüstung investiert. Auch der Wiederaufbau des Waldes hat sofort begonnen. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) zogen mit Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner und dem Wiener Forstdirektor Andreas Januskovecz Bilanz und gaben einen Ausblick.

Nach der Pressekonferenz gab es eine kurze Demonstration der Drohne. Foto: Lena Grolig

Pernkopf zeigte sich immer noch beeindruckt vom Zusammenhalt in Niederösterreich und in der EU: „Wir haben eine gelebte Solidarität erlebt,“ um dann weiter auszuführen: „Wir investieren seit mehreren Jahren kräftig in die die Ausrüstung und die Ausbildung unserer Einsatzkräfte. All das hat sich bereits in Hirschwang bezahlt gemacht.“

Da zu erwarten sei, dass dies nicht der letzte große Waldbrand gewesen sei, investierte man kräftig in die Ausrüstung, erklärte der LH-Stellvertreter weiter: In Niederösterreich wurden im letzten Jahr 18 neue Waldbrand-Spezialfahrzeuge um 3,7 Millionen Euro angeschafft. In den nächsten Monaten folgen acht Waldbrandlöschfahrzeuge, acht Pick-ups und 56 Rollcontainer um weitere 4,3 Millionen Euro.

Abschließend bekräftigt Pernkopf: „Der Waldbrand ist in die Geschichte eingegangen. Aber nicht als Katastrophenstory, sondern als eine Geschichte des unglaublichen Zusammenhalts, die viel über unser Land und unsere Landsleute erzählt. Es ist eine Geschichte von 8.593 Helden von Hirschwang.“

Wiederaufforstung: „Die ersten Erfolge sind bereits erkennbar“

Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky nahm das Jubiläum „150 Jahre Wiener Hochquellwasserleitung" zum Anlass, die Bedeutung von Niederösterreichs Wäldern für die Wasserversorgung der Hauptstadt zu betonen. Daher sei eine enge Zusammenarbeit unabdingbar. Zur Waldbrandprävention wird nun auf eine Drohne mit Wärmebildkamera und Lautsprecher gesetzt: „Mit der Kamera sind unter anderem die Überwachung per Sichtkamera, die Überwachung per Wärmebildkamera, das Auffinden von Glutnestern, das Ausleuchten einer Bergungsstelle und auch Durchsagen per Lautsprecher aus der Luft möglich.“

Diese Maßnahme richte sich vor allem gegen illegale Lagerfeuer: alle Diskussionsteilnehmer waren sich einig darüber, dass der Lerneffekt aus der Katastrophe in der Bevölkerung bisher gering ausfalle.

Dass die Investitionen in die Waldbrandbekämpfung eine richtige Entscheidung war betonte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner: „Wir werden die auf Waldbrände spezialisierten Einsatzeinheiten von 400 auf 600 Einsatzkräfte verstärken! Ich bedanke mich auch für den Einsatz betreffend der Mehrwertssteuer-Rückvergütung. Dadurch wurde ein NÖ-Erfolgsmodell auf Österreich ausgerollt und ein Meilenstein für alle Feuerwehren erreicht.“

Einen Ausblick auf die Wiederaufforstungsmaßnahmen gab der Wiener Forstdirektor Andreas Januskovecz: „„Aufgrund bisheriger Erfahrungen wird davon ausgegangen, dass einige Baumarten, so zum Beispiel die dickborkigen Schwarzkiefer trotz Beschädigung durch den Brand überleben werden. Zusätzlich dazu wurden kleinflächig Eichen und andere Mischbaumarten wie Walnuss gesät und gepflanzt. Die ersten Erfolge sind bereits erkennbar.“