Bernadette Brandstetter: Die erste Jägerin im Vorstand

NÖN: Was hat Sie bewogen, in den Vorstand des Landesjagdverbandes zu gehen?

Bernadette Brandstetter: Es ist an mich herangetragen worden, Generalsekretärin Sylvia Scherhaufer hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte.

Was sind im Verband nun Ihre Aufgaben?

Brandstetter: Derzeit lerne ich viele Personen aus dem Verband kennen und schaue, wie alles funktioniert. In Zukunft sehe ich mich verstärkt im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, da gibt es derzeit interessante Entwicklungen, etwa in Bezug auf Kinder. Das wäre auch mein Thema, ich bin ausgebildete Kindergartenpädagogin und habe selbst vier Kinder. Der Jagdverband gibt zu dem Thema auch eine eigene Zeitschrift „Wilde Kids“ heraus. Darüber hinaus gibt es Revierführungen und Ferienspiele. Zudem ist angedacht, dass Jägerinnen und Jäger künftig in Schulen verstärkt einen Einblick in die Jagd geben. Derzeit knüpfe ich Kontakte und schaue, wo ich mich mit meinen Fähigkeiten einbringen kann.

Sie wollen also Kindern vermitteln, dass die Jagd mehr ist, als Wild zu erlegen?

Brandstetter: Ja, bis es zum Schuss kommt, ist es ein weiter Weg. Dazu gehören Hege und Pflege des Reviers und alle Maßnahmen für einen gesunden und artenreichen Wildbestand. Und all das unter Berücksichtigung der Land- und Forstwirtschaft. Da kann man Kindern und auch der ganzen Bevölkerung viel nahebringen.

Wie sind Sie selbst zur Jagd gekommen?

Brandstetter: Mein Vater war schon Jäger, da war ich von klein auf mit dabei und bin hineingewachsen. Heuer habe ich meine 18. Jagdkarte gelöst, ich bin also seit 18 Jahren Jägerin. Ich habe sehr bald nach der Matura meine Jagdprüfung gemacht und bin seither aktiv.

Immer mehr Frauen sind im Jagdverband. Hat das den Grund, dass da ein paar Männer im Verband sitzen und sagen: Wir brauchen auch ein paar Frauen?

Brandstetter: Nein, ich denke, das Bild der Frau hat sich generell sehr geändert, das würde ich auch nicht speziell auf die Jagd beziehen. Ich wurde im Jagdverband sehr freundlich und respektvoll aufgenommen. Auch in der Jagdgesellschaft, in der ich schon als Kind dabei war, gab es nie ein Problem damit, dass da jetzt plötzlich eine Frau dabei ist. In Niederösterreich sind wir sicher Vorreiter, denn von unseren rund 36.000 Mitgliedern sind 9,8 Prozent Frauen. Und auch in den anderen Bundesländern ist der Zustrom von Frauen in die Jagd schon deutlich sichtbar: Die Jagd verjüngt und verweiblicht sich.

Hat sich Corona auf die Mitgliederzahl im Verband ausgewirkt? Merken Sie, dass mehr Menschen in die Jagd drängen als zuvor?

Brandstetter: Ja, das hat sich eigentlich positiv für die Jagd ausgewirkt. Die Leute sind draufgekommen, wie schön es zu Hause ist, welchen Artenreichtum wir besitzen. Zahlen habe wir dazu aber noch keine.

In Bezug auf die Jagd gibt es viele Klischees: Wie versucht der Jagdverband, denen zu begegnen?

Brandstetter: Wir haben die Öffentlichkeitsarbeit ganz neu aufgesetzt, früher haben andere für uns gesprochen, die teilweise keine Ahnung von der Materie haben. Jetzt erklären wir uns selbst, sind präsent, verstecken uns nicht mehr – auch und vor allem, wenn es um heikle Fragen geht. Der Verband steht sehr dahinter zu erklären, was die Jagd eigentlich ausmacht – mit allem, was dazugehört.

Geben Sie die Begeisterung für die Jagd auch an Ihre Kinder weiter?

Brandstetter: Ja, ich glaube schon. Mein älterer Sohn ist 17 Jahre und macht im Zuge seiner Ausbildung an der landwirtschaftlichen Fachschule in Warth gerade die Jagdausbildung. Durch meinen Hauptberuf als Landwirtin bekommen auch meine jüngeren Kinder den respektvollen Umgang mit Tieren und mit der Natur bereits mit.