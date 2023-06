Die besten Schützen im NÖ Jagdverband

Am vergangenen Wochenende (17./18. Juni 2023) veranstaltete der NÖ Jagdverband am Schießplatz Marchegg die traditionellen Landesmeisterschaften im Jagdlichen Schießen. Rund 230 Jägerinnen und Jäger – darunter 49 in der Jugendklasse, 19 in der Damenklasse und 56 in der Seniorenklasse – traten in den Wertungen Jagdbüchse, Flinte und Kombination sowohl in Einzel- als auch Mannschaftswertungen an.

Im Rahmen der Siegerehrung gratulierten Landesjägermeister-Stellvertreter Gerald Friedl, Wildökologe Leopold Obermair und der Vorsitzende des Fachausschusses Schießwesen OSM Bernhard Glöckl den erfolgreichsten Schützen: Sieger in der Mannschaftswertung Kombination ist das Team Gänserndorf 1. Die Kombination in der Allgemeinen Klasse und Jugendklasse gewann Matthias Knize sowie in der Damenklasse Therese Frühwirth (alle Mistelbach 1). Die Sieger in der Kombination Seniorenklasse I sind Johannes Stöger sowie in der Seniorenklasse II (über 70 Jahre) Johann Mattes.

Organisiert wurden die diesjährigen Landesmeisterschaften vom NÖ Jagdverband und dem Team des Schießplatzes Marchegg unter der Leitung von OSM Dieter Kowarovsky und Franz Zachs. Neben der Ehrung der besten Schützen gab es zudem eine Tombola mit einer Vielzahl an attraktiven Preisen. Die Schützinnen und Schützen wurden vom Team des Schießplatzes Marchegg kulinarisch und von der Jagdhornbläsergruppe „Nimrods Saubläser“ musikalisch verwöhnt.

Mannschaftswertung Kombination:

Gänserndorf 1

Mistelbach 1

Bruck/L. 1

Allgemeine Klasse Kombination:

Knize Matthias (Mistelbach 1)

Stöger Johannes (Mistelbach 1)

Schöberl Bertram (Hollabrunn 1)

Damenklasse Kombination:

Frühwirth Theresa (Mistelbach 1)

Ehn Selina (Korneuburg 1)

Haller Michaela

Jugendklasse Kombination:

Knize Matthias (Mistelbach 1)

Frühwirth Theresa (Mistelbach 1)

Hanzlovic Christian (Gänserndorf 1)

Seniorenklasse Kombination I:

Stöger Johannes (Mistelbach 1)

Tschiderer Karl-Thomas (Baden 1)

Dienst Johann (Gänserndorf 1)

Seniorenklasse Kombination II (70+):