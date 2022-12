Kinder erlernen im „wilden Revier“ richtiges Verhalten in der Natur

Werbung

Was kreucht und fleucht durch Wald und Flur? Welche Pflanzen wachsen da, wie leben Wildtiere und was machen Jäger eigentlich im Revier? All das können sich Kinder jetzt auf der Online-Plattform wildesrevier.at ansehen und dabei auch einiges über das richtige Verhalten in der Natur lernen.

Gemeinsam mit Wildbiologen hat der Landesjagdverband die Inhalte erarbeitet und für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren aufbereitet.

„Im ,wilden Revier‘ geht es nicht um Jagdspezifisches, sondern vor allem um den Naturraum“, sagt Landesjägermeister Josef Pröll. Er hat das Projekt in der Vorwoche in der Volksschule Zelking im Bezirk Melk vorgestellt. „Das ‚wilde Revier‘ ist ein modernes Tool, um niederschwellig Zugang zu schaffen und zu zeigen, wie man der Natur mit Respekt begegnen kann“, hält Pröll fest.

In vier virtuellen Welten – Feld-, Au- und Bergrevier sowie einer Jagdhütte – werden Wildtiere, Natur und Jagd dargestellt, dazu gibt es 129 Wissenspunkte.

Das „wilde Revier“ eignet sich auch für den Unterricht in Volks- und Mittelschulen sowie der AHS-Unterstufe, es wird von der Bildungsdirektion NÖ empfohlen. Für Lehrkräfte gibt es zusätzlich ein Handbuch sowie Arbeitsblätter mit Rätseln, Lückentexten und Kontrollfragen. Das Tool wildesrevier.at ist für Tablet, PC und Smartboard optimiert und steht allen Interessierten kostenlos zur Verfügung.

http://wildesrevier.at