Operieren mit Roboter Da Vinci

Der Roboter – Kostenpunkt 2,6 Millionen Euro – hat den klingenden Namen Da Vinci. Benannt nach Leonardo da Vinci, dem berühmten Maler, Bildhauer, Naturphilosoph … Peter Götzinger, Chirurgie-Primar an der Universitätsklinik St. Pölten, erklärt: „Beim Da Vinci handelt es sich um ein roboterassistiertes Operationssystem, das interdisziplinär in der Chirurgie-, Urologie-, Gynäkologie- und HNO-Abteilung zum Einsatz kommen wird. Ein Investment in die Zukunft der Medizin mit enormen Vorteilen für die Patientinnen und Patienten, denn die OP mit Da Vinci bedeutet weniger Belastung und eine kürzere Liegedauer im Klinikum.“

Je ein Da Vinci kommt nach St. Pölten und nach Horn – jeweils im nächsten Jahr.

Rund 650 Millionen Euro für Wr. Neustadt

Das Investitionspaket für die NÖ Kliniken betrifft alle Regionen Niederösterreichs. Die größte Summe – rund 650 Millionen Euro – wird in den Neubau des Landesklinikums Wr. Neustadt investiert, das bis 2028 zu einer der modernsten Kliniken Europas werden soll. „Schon auf dem Weg dahin wird das Klinikum mit neuester Spitzenmedizin wie einem hochmodernen Magnetresonanz-Tomographen ausgestattet“, sagt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Und weiters: „Die aktuell größte Baustelle in einem Klinikum befindet sich derzeit in St. Pölten, wo ca. 180 Millionen Euro ins neue Haus D investiert werden.“ Darin wird auch der Da-Vinci-Roboter untergebracht sein – und eine neue Abteilung für Erwachsenenpsychiatrie. Weitere Projekte sind zum Beispiel: neue medizinische Geräte für Korneuburg und Mistelbach, Umbau der Herzkatheter in Krems, Errichtung eines Gesundheitscampus in Waidhofen/Ybbs, Erweiterung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tulln.

In das Personal wird auch investiert

Stephan Pernkopf betont: „Die beste Gesundheitsversorgung braucht vor allem engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Derzeit gibt es mit fast 4.000 Ärztinnen und Ärzten und 11.000 Pflegekräften einen historischen Höchststand an medizinischem und pflegerischem Personal – insgesamt arbeiten 22.000 Personen an den 27 Klinikstandorten. Kein Grund zum Zurücklehnen– NÖ-Landesgesundheitsagentur-Vorstand Alfred Zens macht deutlich: „Uns ist bewusst, dass wir alles daran setzen müssen, um einerseits in Zukunft für ausreichend Personal im Gesundheitsbereich zu sorgen und andererseits ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.“

Für die Personalgewinnung habe man die Recruiting-Systeme adaptiert – das Ergebnis kann sich bereits sehen lassen: 2019 hat man 7.600 Bewerbungen verzeichnet, 2022 waren es 11.400. Als Entlastungsmaßnahme für das bestehende Pflegepersonal wird das Wr. Neustädter Pilotprojekt „Pooling-Team“ erwähnt, das den Pflegekräften mehr planbare Freizeit verschaffen soll.