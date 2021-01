54 Prozent der positiven Resultate bestätigt .

Nach den Corona-Massentests in Niederösterreich am Wochenende sind 54,03 Prozent der insgesamt 683 positiven Resultate durch PCR-Nachuntersuchungen bestätigt worden. In 369 Fällen stellte sich das ursprüngliche Ergebnis als zutreffend heraus, 286 Mal wurde es widerlegt, teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Donnerstag mit.