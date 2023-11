Ernst Dullnigg in Nepal: „Es wird hektisch in den Trümmern gegraben“

Bei einem starken Erdbeben in Nepal sind laut internationalen Medien mindestens 157 Menschen gestorben. Zudem seien bisher 170 Verletzte gezählt worden, sagte ein Polizeisprecher in der Hauptstadt Kathmandu am Samstag. Die Opferzahlen könnten noch steigen, zumal aus abgeschnittenen Gebieten zunächst keine bestätigten Angaben vorlagen. Das Beben am Freitag um 23.47 Uhr Ortszeit hatte laut der Nationalen Erdbebenwarte NEMRC eine Stärke von 6,4. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit Stärke 5,6 an. Das Epizentrum lag im Distrikt Jajarkot.

Ernst Dullnigg ist aktuell in Nepal. Im Zuge seiner Reise hilft er wieder beim dortigen Ausbau von Schulen. Foto: privat

Aktuell in Nepal befindet sich auch der Landesgeschäftsführer der Naturfreunde NÖ, Ernst Dullnigg. Der Tradigister befindet sich aktuell in Lukla. Das ist nordöstlich von Katmandu, im Gebiet des Mount Everest, rund 550 Kilometer vom Epizentrum entfernt.

Unter den Trümmern liegen Menschen begraben. Die Suche nach ihnen gestaltet sich schwierig, die Hoffnung, sie lebendig zu finden, sinkt mit jeder Minute. Foto: Sabine Klotz

Es tut weh, diese Menschen vor dem Nichts stehen zu wissen, vor allem, weil der Winter vor der Tür steht und die Nächte schon eiskalt sind. Ernst Dullnigg, Landesgeschäftsführer der Naturfreunde NÖ

„Die betroffenen Gebiete sind zum Teil extrem abgelegen und wir wissen noch keine endgültige Zahl der Todesfälle, zumindest sind es 138. Es wird seit gestern Nacht hektisch in den Trümmern gegraben, aber einige Orte sind wegen Erdrutschen nur sehr schwer zu erreichen. Es wird noch Tage dauern“, schildert er am Sonntag der NÖN.

Ernst Dullnigg verbindet seit vielen Jahren seine Nepaltouren mit Hilfsprojekten vor Ort. Dass gerade während seines Aufenthalts ein Erdbeben in Nepal ausbricht, damit hat er nicht gerechnet. Foto: privat

Betroffen sind die Regionen westlich von Pokhara, um Jajarkot, Rukum, und Karnali. „Diese gehören zu den ärmsten von ganz Nepal. Es tut weh, diese Menschen vor dem Nichts stehen zu wissen, vor allem, weil der Winter vor der Tür steht und die Nächte schon eiskalt sind“, gibt er sich betroffen. Und er möchte helfen. „Ich bin mit einer Vorarlberger Hilfsorganisation in Kontakt. Diese haben Mitarbeiter in Nepal und sind schon aktiv in der Hilfe für die Opfer. Morgen bin ich in Kathmandu und werde mich mit der Leiterin der Hilfsorganisation treffen“, informiert er. Spenden, um Hilfsgüter zu erwerben, seien jetzt dringend von Nöten.

Sämtliche Gebäude sind in Trümmern. Das Erdbeben hatte eine Stärke bis zu 6,4 laut Messstationen. Foto: Sabine Klotz

Spenden sind dringend von Nöten, um Hilfsgüter zu kaufen

Das Spendenkonto der Hilfsorganisation „Chay Ya Austria“ lautet: „Chay Ya Austria“– Raiffeisenbank am Bodensee, IBAN: AT50 3743 1000 0032 2974; BIC: RVVGAT2B431 - Betreff: Erdbeben Nepal. Obfrau der Organisation ist Sabine Klotz. „Eure Spende ist steuerlich absetzbar, bitte Name und Geburtsdatum an spenden@chay-ya.org“, richtet sie aus. Um das Geld werden diverse Hilfsgüter wie Schlafsäcke, Lebensmittel und Zeltplanen gekauft. Mehr zur Organisation unter chay-ya.org

Die Menschen, die ihr zu Hause durch das Erdbeben verloren haben, brauchen nun dringend Hilfsgüter, von Decken über Zeltplanen bis hin zu Reis und anderen Lebensmitteln. Foto: Sabine Klotz

Dullnigg verbleibt noch bis zum 12. November in Nepal. „Am Mittwoch eröffnen wir unsere 17. Schule. Da fahren wir mit Allradautos nach Yarsha rauf und bereits am Donnerstag beginnen wir die 18. Schule zu errichten“, erzählt er. Und das Hilfsprojekt ist wieder mit so einigen Herausforderungen verbunden. „Da müssen wir allerdings vier Stunden zu Fuß raufgehen, weil die Straße durch den Monsun im September unpassierbar ist.“ Beide Schulen liegen im Distrikt Gorkha. In dieser Region gab es im April 2015 ein verheerendes Erbeben.