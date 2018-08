Flugzeugabsturz in der Schweiz: Suche nach Ursache .

Nach dem Absturz des Oldtimer-Flugzeuges "Tante Ju" in der Schweiz laufen die Ermittlungen der Unfallforscher auf Hochtouren. Warum die Maschine mit 20 Menschen an Bord - darunter ein Ehepaar aus Niederösterreich mit seinem Sohn - am Samstag auf einem Fels in den Bergen des Kantons Graubünden zerschellte, war bis Montag nicht annähernd geklärt.