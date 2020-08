Es war ein Wunsch aus Wiener Neustadt: Regelmäßig gibt es dort Alkoholexzesse in der Innenstadt. Die Stadtregierung hat daher ein Alkoholverbot erlassen. Die Polizei kann das aber nicht exekutieren, weil dafür die gesetzliche Grundlage fehlt. Denn eine Alkoholverbots-Verordnung des Gemeinderates dürfte nur der Ordnungsdienst der Stadt ahnden. Der wiederum darf, mangels Exekutivgewalt, nur ermahnen. Die Verordnung ist also insgesamt zahnlos.

Also soll der Paragraph 2 des NÖ Polizeistrafgesetzes um einen §2a erweitert werden (siehe Infos unten). Damit könnten die „Organe der Bundespolizei“ dann „die von ihnen dienstlich wahrgenommenen Verstöße ... der zuständigen Behörde anzeigen.“ Wer das Alkoholverbot missachtet, soll gestraft werden können. Das Strafausmaß für die Verwaltungsübertretung liegt bei bis zu 1.000 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen.

Eva Hinterer Alkoholproblem lösen, nicht nur verlagern

Die Novelle zum Polizeistrafgesetz ist derzeit in Begutachtung. Laut Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger ist die nahende Umsetzung der langjährigen Forderung der Stadt ein „Meilenstein in der Sicherheitspolitik des Landes Niederösterreich.“ In der Stadt kommt es immer wieder zu unangenehmen Szenen mit alkoholisierten Personen in der Innenstadt, was Anrainer, Geschäftsleute und andere Besucher als äußerst störend empfinden.