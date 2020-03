Der 51-jährige Niederösterreicher dürfte seine Freundin im Zuge einer Auseinandersetzung mit einem Messer bedroht haben und ihr dabei einen Schnitt oder Stich versetzt haben.

Als er die Verletzung bemerkte, brachte er die Frau zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus Tamsweg. Wie eine Sprecherin der Polizei zur APA sagte, befindet sich die Engländerin nicht in Lebensgefahr. Wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung ordnete die Staatsanwaltschaft Salzburg die Festnahme und Einlieferung des Mannes in die Justizanstalt Salzburg an. Zum Motiv für den Streit wollte sich zunächst offenbar keiner der Beteiligten äußern.