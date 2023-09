NÖ, Steiermark Motorradfahrer kollidierte mit Pkw - 54-Jähriger tot

Foto: Shutterstock, Chris Moody

Werbung

E in in Niederösterreich lebender Ungar (54) ist am Sonntagnachmittag im obersteirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag bei einer Kollision mit einem Pkw getötet worden.

Trotz sofortiger Erster Hilfe und dem Transport per Hubschrauber ins LKH Wiener Neustadt erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Die Autofahrerin, eine 41-jährige Kosovarin, blieb unverletzt, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte. Gegen 13.25 Uhr war der Ungar mit seinem Motorrad von Kapellen kommend in Fahrtrichtung Preiner Gscheid unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam es in einer Rechtskurve zur Kollision des Bikers mit dem Pkw. Durch die Wucht des Zusammenpralls stürzte er und prallte gegen eine Leitschiene. Die im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag lebende Pkw-Lenkerin kam mit ihrem Wagen von der Straße ab, welches in einem angrenzenden Wiesenstück zum Stillstand kam. Zeugen, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Ein Notarzt konnte gemeinsam mit der Mannschaft des Rettungshubschraubers Christophorus 3 den schwer verletzten 54-Jährigen stabilisieren. Im LKH erlag der Mann jedoch später seinen schweren Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.