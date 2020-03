Zwei Männer stürzten bei Dacharbeiten in die Tiefe .

In Niederösterreich sind am Montag zwei steirische Arbeiter bei Unfällen verletzt worden. Laut einer Aussendung der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Dienstag fielen ein 30-Jähriger bei Neumarkt a.d. Ybbs (Bezirk Melk) und ein 44-Jähriger in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) jeweils von Dächern in die Tiefe.