NÖ Studierende müssen bei Wiener Öffis nicht mehr draufzahlen

75 Euro, so viel kostete das Semesterticket bisher nur für Studierende, die ihren Hauptwohnsitz in Wien haben. Alle anderen, also auch die Studentinnen und Studenten aus Niederösterreich, mussten 150 Euro zahlen. In einem rechtskräftigen Gerichtsurteil vom vergangenen September wurde in dieser Preisgestaltung eine Diskriminierung und Ungleichbehandlung festgestellt.

Ab kommendem Sommersemester werden nun die Preise bei den Wiener Linien für alle Studierende vereinheitlicht. Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) begrüßt diesen Schritt, da mit der bisherigen Regelung „zahlreiche niederösterreichische Studierende benachteiligt waren“.

Alle Öffis der Ost-Region für 737 Euro

In Niederösterreich und Burgenland können außerdem alle unter 26-Jährigen mit dem „VOR Klimaticket Region“ um 372 Euro jährlich alle Öffis nutzen. Um 737 Euro bekommen die Unter-26-Jährigen das „VOR Klimaticket MetropolRegion“, mit dem man zusätzlich auch in Wien die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kann.