Pink-Panther-Räubern wird der Prozess gemacht .

Am Innsbrucker Landesgericht wird heute, Dienstag, zwei Serben als Mitglieder der berüchtigten Pink-Panther-Bande der Prozess gemacht. Sie müssen sich u.a. wegen des Verbrechens des schweren Raubes verantworten. Hauptangeklagt ist dabei ein 37-Jähriger - ihm wird vorgeworfen, an insgesamt elf Juwelierüberfällen in Amstetten, Innsbruck, Kitzbühel, Wien und Linz 2011 und 2017 entweder selbst beteiligt oder durch Organisation und Planung beigetragen zu haben.