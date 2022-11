"Sicheres Wohnen": Förderungen bis zu 2.000 Euro

Werbung

"Die Sicherheit zu Hause ist die oberste Priorität. Wir wollen unsere Bürgerinnen und Bürger unterstützen, wenn es um Sicherheit und Lebensqualität geht", so Landesrat Martin Eichtinger. Zu diesem Zweck wird die Aktion "Sicheres Wohnen" des Landes NÖ wieder durchgeführt. Im Rahmen der Aktion werden Investitionen für Alarmanlagen und Sicherheitstüren mit bis zu 2000 Euro Fördergeld unterstützt.

Für die Polizei in Niederösterreich sind Einbrüche in den Wohnraum ein Kernthema, wie Landespolizeidirektor Franz Popp betont. Seit Jahren gäbe es Bemühungen, hier Bewusstsein zur Bedeutung der Vorbeugung zu schaffen. "Sicheres Wohnen" setzte auch genau in der Vorbeugung an.

Landespolizeidirektor Franz Popp und Landesrat Martin Eichtinger Foto: Schrefl

"Bei 50 Prozent der Einbrüchen bleibt es beim Versuch. Das heißt, der potentielle Einbrecher ist nicht in den Wohnraum eingedrungen. Das hat sich in den letzten Jahren gesteigert, und das ist auch ein Zeichen, dass diese Aktion angenommen und der Wohnraum gesichert wurde", so Popp.

Förderung für Sicherheit

Sicherheitsmaßnahmen werden mit einem einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschuss für Sicherheitseingangstüren (ab Widerstandsklasse 3) und Alarmanlagen gefördert. Dafür gibt es eine Förderung in Höhe von 30 Prozent der anerkannten Investitionskosten bis zu maximal 1.000 Euro. Dabei wird der mechanische Sicherheitsschutz mit dem Einbau von speziell klassifizierten und genormten Sicherheitstüren bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, Einfamilienhäusern und Reihenhäuern bis zu 1.000 Euro finanziell unterstützt.

Ebenfalls werden 30 Prozent der Kosten gefördert, bis zu 1.000 Euro, beim elektronischen Sicherheitsschutz mit dem Einbau einer Alarmanlage bei Einfamilien-, Mehrfamilien- oder Reihenhäuser oder bei einer Wohnung.

In Summe können sich Familien bis zu 2.000 Euro für die Sicherheit in ihrem zu Hause sichern.

Anträge sind ab 1. Dezember unter www.noe-wohnbau.at/sicheres-wohnen möglich.