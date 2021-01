Es muss gar nicht das große, lange Blackout sein. Fünf Tage ohne Strom oder ohne Einkaufsmöglichkeit kann es auch lokal begrenzt schnell geben. Das haben wir in NÖ nach Eisschlag oder Hochwasser immer wieder erlebt.

Vorrat spart Nerven

Wer genug Vorräte zu Hause hat, den stören ein paar Tage ohne Einkaufen nur wenig. Wie die ideale Speisekammer gefüllt sein sollte, weiß NÖZSV-Experte Bernd Buric: „Auf Vorrat gehören lang haltbare Sachen, die leicht zuzubereiten sind und die mir auch schmecken. Wenn ich keine Linsen mag, hat es keinen Sinn, zehn Dosen Linsen einzulagern, nur weil sie lange halten. Ganz wichtig ist auch, das Ablaufdatum im Auge zu behalten.“

Er empfiehlt – je nach Geschmack - einerseits Konserven, wie etwa Dosengulasch oder gefüllte Paprika, andererseits Fertiggerichte, die nur mit Wasser fertiggestellt werden. Das sind etwa die klassischen Packerlsuppen oder auch Kartoffelteig für Knödel. Reis und Nudeln gehören in jeden Vorratsschrank, dazu auch genügend Salz, Zucker und Speiseöl. Den Krisen-Speiseplan können Sie auch mit Dosenaufstrichen auffrischen. Marmelade oder Honig sind ebenfalls sehr haltbar, auch Eier überstehen mehrere Tage ohne Kühlschrank unbeschadet. Ganz wichtig ist auch ein ausreichender Vorrat an Getränken. Mineralwasser, Fruchtsäfte & Co dürfen nicht fehlen.

Regelmäßig verbrauchen statt Hamstern

Damit die Vorräte nicht verderben, müssen sie rechtzeitig verbraucht werden. „Der Trick ist: Ich baue meine Vorräte immer wieder in den Speiseplan ein. Wenn ich meine Fertigsuppe essen möchte, kaufe ich sie trotzdem ein, obwohl ich sie zu Hause habe. Die ältere nehme ich vorne weg und koche sie, die neue stelle ich hinten an. Damit erneuere ich sie regelmäßig“, erklärt Buric. Wie viel Sie auf Vorrat legen sollten, hängt einerseits von der Personenzahl im Haushalt ab, andererseits vom verfügbaren Platz. Wer im Keller genug Platz hat, kann problemlos für zwei Wochen vorsorgen, aber auch in einer Wohnung geht sich Vorrat für einige Tage aus.

Wie ihr eure Vorräte auch ohne Strom zubereiten können, lest ihr nächste Woche in den NÖN und auf NÖN.at.