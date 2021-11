Aliquotierung der Sonderzahlung: Alle Infos auf einen Blick

1) Rückblick. In Österreich gab es 1954 und 1955 unter bestimmen Voraussetzungen eine Sonderzahlung zur Rente. Ab dem 1. Jänner 1956 gab es eine Sonderzahlung im September (13. Pension), ab dem 1. Jänner 1961 wurde die weitere Sonderzahlung im April (14. Pension) eingeführt. Seitdem gebühren den Pensionisten zusätzlich zur laufenden Pension zwei Sonderzahlungen, wobei sich bis dato nur der Auszahlungsmonat manchmal geändert hat. Seit dem 1. Jänner 1997 erfolgen die Sonderzahlungen im April und Oktober eines Jahres zur jeweiligen Pension.

2) Höhe der Sonderzahlungen. Die Sonderzahlungen gebühren grundsätzlich in der Höhe der für den Monat April und für den Monat Oktober ausgezahlten Pension (inklusive eines gebührenden Kinderzuschusses). Kommt es aber im April oder Oktober zu keiner Pensionsauszahlung (z. B. Wegfall der Pension wegen Erwerbstätigkeit) so gebührt auch keine Sonderzahlung. Ein Ruhen der Pension wegen eines Krankengeldbezuges berührt die Auszahlung der Sonderzahlung allerdings nicht.

3) Aliquotierung der Sonderzahlungen. Die erstmalige Sonderzahlung nach dem Pensionsbeginn gebührt nur anteilsmäßig , wenn im jeweiligen Sonderzahlungsmonat samt der vergangenen fünf Monate davor die Pension nicht durchgehend bezogen wurde. Dabei verringert sich der Anspruch auf diese Pensionssonderzahlung für jeden dieser Kalendermonate ohne Pensionsbezug um ein Sechstel.

Hierzu ein Beispiel – Eigenpension ab 1. Juli 2021: Im Sonderzahlungsmonat Oktober 2021 und weiteren drei Monaten (Juli, August und September 2021) liegt ein Pensionsbezug vor. Insgesamt liegen somit vier Pensionsbezugsmonate vor und die Sonderzahlung für Oktober gebührt im Ausmaß von 4/6 der Oktober-Pension.

Besonderheiten: Bei einer Hinterbliebenenpension nach einem Pensionisten werden auch die Pensionsbezugsmonate des Verstorbenen als Pensionsbezugsmonate für die Aliquotierungsmonate bewertet und begünstigen die Berechnung des Sonderzahlungsanspruches.

Hierzu ein Beispiel – Witwenpension ab 1. August 2021: Der Verstorbene war bereits seit 2013 in Pension. Im Sonderzahlungsmonat Oktober 2021 und weiteren zwei Monaten (August und September) liegen somit drei Bezugsmonate an Witwenpension vor. Die Sonderzahlung im Oktober würde somit eigentlich nur 3/6 betragen. Da aber davor mehr als drei Pensionsbezugsmonate des Verstorbenen bestehen und eingerechnet werden, gebührt die Oktober-Sonderzahlung 2021 zu 6/6 also in voller Höhe.

4) Versteuerung der Sonderzahlungen. Sowohl die laufende Pension als auch die Pensionssonderzahlungen unterliegen grundsätzlich der Versteuerung. Die monatliche Pension wird nach dem Steuertarif versteuert (bis zu einer monatlichen Bruttopension von 1.111,71 Euro fällt keine Lohnsteuer an – ohne Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrag). Pensionssonderzahlungen innerhalb der Jahressechstelgrenze (durchschnittliche monatliche Bruttopension im Kalenderjahr mal zwei) werden mit sechs Prozent versteuert, wobei allerdings jährlich 620 Euro steuerfrei sind. Außerdem entfällt eine Versteuerung von Sonderzahlungen zur Gänze, wenn die Jahressechstelgrenze ( höchstens 2.100 Euro ) nicht überschritten wird. Darüber hinaus ist in bestimmten Fällen bei der Oktober-Sonderzahlung eine Einschleifregelung zur Anwendung zu bringen.

5) Rückerstattung von Beiträgen zur Sozialversicherung. Seit dem Veranlagungsjahr 2015 besteht auch für Pensionsbezieher, die Anspruch auf den Pensionistenabsetzbetrag haben und die auf Grund ihrer geringen Pension keine Lohnsteuer bezahlen, die Möglichkeit, im Rahmen des Jahresausgleiches (Veranlagung) eine Rückerstattung bis zu 20 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge (höchstens aber 55 Euro pro Jahr) zu erhalten. Bei der Arbeitnehmerveranlagung für die Jahre 2016 bis 2019 können bis 50 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge, höchstens aber 110 Euro rückerstattet werden. Ab 2020 können bis zu 75 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge, höchstens aber 300 Euro, rückerstattet werden. Diese Rückerstattung vermindert sich allerdings um Ausgleichszulagen oder Ergänzungszulagen. Für die Auszahlung der Negativsteuer ist kein gesonderter Antrag notwendig, die Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen erfolgt automatisch (antragslose Arbeitnehmerveranlagung).

Nähere Auskünfte im Einzelfall erteilt das zuständige Finanzamt.