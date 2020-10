Für Arbeitnehmer (Männer und Frauen), welche Nachtschwerarbeit leisten, sind nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz (NSchG) verschiedene Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen (zum Beispiel Zusatzurlaub, Ruhepausen, Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und Sonderruhegeld).

1) Sonderruhegeld

Bei Erfüllung folgender Voraussetzungen besteht ein Anspruch auf Sonderruhegeld als Geldleistung:

a) Als frühestes Anfallsalter gilt bei Männern das vollendete 57. Lebensjahr, bei Frauen das vollendete 52. Lebensjahr.

b) In den letzten 360 Kalendermonaten vor dem Stichtag müssen, für ein Mindestmaß von 180 Beitragsmonaten der Nachtschwerarbeit, Sonderbeiträge entrichtet worden sein oder

bei früheren Inkrafttreten des NSchG zu entrichten gewesen sein oder

freiwillig entrichtet worden sein, sofern die ausgeübte Tätigkeit aufgrund der Kollektivvertragsbestimmungen der Nachtschwerarbeit gleichgestellt wurde.

Außerdem ist das Mindestmaß der Beitragsmonate mit Nachtschwerarbeitsbeträgen jedenfalls erfüllt, wenn zumindest 240 derartige Monate vorliegen, unabhängig von ihrer Lagerung.

c) Am Stichtag darf weder eine selbstständige oder unselbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt werden, welche eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Pensionsversicherung begründet, noch ein Erwerbseinkommen über der Geringfügigkeitsgrenze (Wert 2020: monatlich 460,66 Euro) vorliegen.

d) Das Sonderruhegeld gebührt über Antrag beim Pensionsversicherungsträger.

Es gebührt in der Höhe der Berufsunfähigkeits-, Invaliditätspension bzw. der Knappschaftsvollpension.

Die Aufwendungen werden vom Pensionsversicherungsträger in einer gesonderten Kostenrechnung erfasst und diesem auch ersetzt.

2) Nachtarbeit/Nachtschwerarbeit

Nachtarbeit wird geleistet in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr, sofern nicht die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Ausmaß Arbeitsbereitschaft darstellt.

Nachtschwerarbeit wird in der oben angeführten Zeit zum Beispiel in folgenden Bereichen geleistet:

In Bergbaubetrieben ausschließlich oder überwiegend unter Tag, sowie über Tag bei Mehrfachbelastung durch Erschütterung und Lärm mit einem Schallpegelwert von mindestens 83 dB (A).

Im Stollen- und Tunnelbau oder im Bohrlochbergbau im Freien ab einer Tiefe von mehr als 100 Metern.

Bei den Organismus besonders belastender Hitze (durch Arbeitsvorgänge verursachter Klimazustand) bzw. bei überwiegendem Aufenthalt in begehbaren Kühlräumen (Raumtemperatur niedriger als minus 21 Grad oder wenn der Arbeitsablauf einen ständigen Wechsel zwischen solchen Kühlräumen und sonstigen Arbeitsräumen erfordert).

Bei Verwendung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen, die durch gesundheitsgefährdende Erschütterungen auf den Körper einwirken.

Wenn regelmäßig und mindestens während vier Stunden der Arbeitszeit Atemschutzgeräte (Atemschutz-, Filter oder Behältergeräte) oder während zwei Stunden Tauchgeräte getragen werden müssen.

Bei ständig gesundheitsschädlichen Einwirkungen von inhalativen Schadstoffen, die zu den im ASVG angeführten Berufskrankheiten führen können, oder bei feuerungstechnischen Spezial-Bauarbeiten in heißen Öfen.

Durch Kollektivvertrag können sonstige Arbeiten der Nachtschwerarbeit gleichgestellt werden, wenn sie eine außergewöhnliche Beanspruchung mit sich bringen oder wenn Arbeitnehmer/innen der Einwirkung durch Schadstoffe oder Strahlen ausgesetzt sind.

3) Nachtschwerarbeitsmonat

Ein solches liegt vor, wenn innerhalb eines Kalendermonats an mindestens sechs Arbeitstagen Nachtschwerarbeit geleistet wurde.

Liegen in einem Kalendermonat weniger als sechs Nachschwerarbeitstage vor, so kann es trotzdem als Nachtschwerarbeitsmonat gewertet werden, wenn

zusammen mit dem Vormonat zumindest zwölf Nachtschwerarbeitstage,

zusammen mit den beiden Vormonaten mindestens 18 Nachtschwerarbeitstage

oder zusammen mit letzten drei Kalendermonaten zumindest 36 Nachtschwerarbeitstage geleistet wurden.

4) Pensionsübergang

Wenn die Bezieherin eines Sonderruhegeldes das 55. Lebensjahr erreicht bzw. der Bezieher das 60. Lebensjahr, so ist amtswegig die Überführung des Sonderruhegeldes in eine vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer zu prüfen und durchzuführen, wobei die bisherige Leistungshöhe geschützt ist.

Sind die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für eine vorzeitige Alterspension nicht erfüllt, so ist ein Übergang des Sonderruhegeldes erst mit Erreichung des Regelpensionsalters möglich.

