Nachdem wir Menschen immer älter werden können, gewinnt auch diese Thematik einer rechtlichen Vorsorge an Bedeutung.

Durch Einschränkung oder Verlust von Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit infolge von Krankheit, Demenz usw. vermag dann eine volljährige Person , alle oder einzelne Angelegenheiten für das tägliche Leben nicht mehr ohne Gefahr eines Nachteiles für sich selbst zu besorgen.

Es ist aber möglich, dass rechtzeitig für derartige Situationen insoweit Vorsorge getroffen und festgelegt wird, wer dann in ihrem Namen entscheidungsberechtigt sein soll.

Bisher wurde dazu über Antrag oder von Amts wegen ein Sachwalter bestellt, der dann die gesetzliche Vertretung in der Personen- und Vermögenssorge übernahm.

Mit 1. Juli 2018 trat das neue Erwachsenenschutzgesetz in Kraft und löste das bisherige Sachwalterrecht weitgehend ab.

DIE WESENTLICHEN INHALTE:

Nunmehr wird die Selbstbestimmung der zu vertretenden Person in den Mittelpunkt gestellt und dabei der Grundsatz der Unterstützung vor Vertretung angewendet .

Ziel ist, Personen die in der Ausübung ihrer Angelegenheiten eingeschränkt sind, ihre Selbstständigkeit und Autonomie möglichst weitgehend zu erhalten.

Es wird die Unterstützung in den Entscheidungsfindungen ausgebaut und der Wille der zu vertretenden Person soll weiterhin möglichst verwirklicht werden.

Im Gegensatz zum früheren Recht tritt bei keiner Vertretungsart ein automatischer Verlust der Handlungsfähigkeit der vertretenden Person ein.

VIER SÄULEN DES SCHUTZES:

Vorsorgevollmacht:

Damit bestimmt die entscheidungsfähige Person, welche bevollmächtigte Vertrauensperson, dann im Anlassfalle, die anvertrauten Angelegenheiten im Sinne des Vollmachtgebers unterstützend vollzieht.

Die Vorsorgevollmacht muss schriftlich vor einem Notar, oder einem Rechtsanwalt errichtet werden (in einfachen Fällen reicht es auch vor einem Erwachsenenschutzverein). Sie ist zeitlich nicht befristet und kann jederzeit widerrufen werden.

Sie entsteht mit der Eintragung in das österreichische zentrale Vertretungsverzeichnis (ÖZVV).

Gewählte Erwachsenenvertretung:

Wenn eine volljährige Person keine Vorsorgevollmacht errichtet hat und auf Grund einer Beeinträchtigung der Entscheidungsfähigkeit diese auch nicht mehr errichten kann, so kann sie eine oder auch mehrere Personen ihres Vertrauens als Erwachsenenvertreter auswählen, sofern dafür die Entscheidungsfähigkeit noch gegeben ist.

Diese ausgewählte Erwachsenenvertretung muss persönlich und schriftlich vor einem Notar, Rechtsanwalt oder Erwachsenenschutzverein errichtet werden und ist im österreichischen zentralen Vertretungsverzeichnis (ÖZVV) einzutragen.

Gesetzliche Erwachsenenvertretung:

Wenn eine volljährige Person derartig in der Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt ist, dass sie keine Erwachsenenvertretung mehr auswählen kann, ist die Vertretung für die gesetzlich festgelegten Aufgaben durch bestimmte nächste Angehörige vorgesehen, sofern einer Vertretung durch diese zuvor nicht widersprochen wurde.

Dieser Widerspruch muss im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis (ÖZVV) registriert werden, um wirksam zu sein.

Die gesetzliche Erwachsenenvertretung muss registriert und spätestens nach 3 Jahren erneuert werden. Der Wirkungsbereich wird in die Errichtungsurkunde eingetragen und unterliegt auch einer gerichtlichen Kontrolle.

Gerichtliche Erwachsenenvertretung:

Wenn für eine volljährige Person mit ihren Einschränkungen auch eine gesetzliche Erwachsenenvertretung nicht mehr in Betracht kommt, so ist über Antrag oder von Amts wegen ein gerichtlicher Erwachsenenvertreter zu bestellten (Eintragung in ÖZVV). Dies ersetzt die bisherige Sachwalterschaft, die Befugnisse sollen aber auch auf bestimmte Vertretungshandlungen beschränkt sein.