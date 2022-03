Schwerarbeit, Nachtschwerarbeit und Pension: ein Überblick

Schwerarbeit

Die Schwerarbeitsverordnung definiert jene Tätigkeiten , die als Schwerarbeit zu bewerten sind, und gliedert diese wie folgt in sieben Gruppen :

1) Tätigkeiten in Schicht- und Wechseldienst , wenn dabei auch Nachtdienst im Ausmaß von sechs Stunden zwischen 22 und 6 Uhr an mindestens sechs Arbeitstagen im Kalendermonat geleistet wird, sofern nicht in diese Arbeitszeit überwiegend Arbeitsbereitschaft fällt.

2) Tätigkeiten regelmäßig unter Hitze oder Kälte , welche durch Arbeitsvorgänge verursacht werden:

– Hitze mindestens 30 Grad Celsius und 50 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit.

– Kälte niedriger als minus 21 Grad Celsius oder ständigen Wechsel zwischen Kühlräumen und sonstigen Arbeitsräumen.

3) Arbeiten unter chemischen oder physikalischen Einflüssen , wenn dadurch eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens zehn Prozent verursacht wurde:

– zum Beispiel bei Verwendung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen, die durch gesundheitsgefährdende Erschütterungen auf den Körper einwirken,

– bei ständigem gesundheitsschädlichen Einwirken von inhalativen Schadstoffen, die zu Berufskrankheiten führen können.

4) Schwere körperliche Arbeit , die dann vorliegt, wenn bei einer achtstündigen Arbeitszeit von Männern mindestens 2.000 Arbeitskalorien und von Frauen mindestens 1.400 Arbeitskalorien verbraucht werden.

Auf die Intensität oder Dauer der Belastung, eine über das normale Kräftepotenzial hinausgehende Verausgabung der Arbeitskraft, bei der die gesamte Körpermuskulatur beansprucht wird, ist Bedacht zu nehmen.

Für die Einstufung der beruflichen Tätigkeiten als schwere körperliche Arbeit werden anhand von arbeitsmedizinischen Standards Tä- tigkeitsbeschreibungen mit ihren Arbeitskalorien-Verbrauchswerten erstellt ( Berufsliste ).

5) Berufsbedingte Pflege von erkrankten und behinderten Menschen mit besonderem Behandlungs- oder Pflegebedarf, wie beispielsweise in der Hospiz- oder Palliativmedizin, gilt als Schwerarbeit.

6) Als Schwerarbeit gelten auch Tätigkeiten, wenn trotz Vorliegens einer Minderung der Erwerbsfähigkeit (nach dem Behinderteneinstellungsgesetz) von mindestens 80 Prozent , sofern für die Zeit nach dem 30.06.1993 ein Anspruch auf Pflegegeld zumindest in der Höhe von Stufe 3 bestanden hat, ausgeübt wurden.

7) Als besonders belastende Tätigkeiten gelten jedenfalls auch alle Tätigkeiten für die ein Nachschwerarbeitsbeitrag geleistet wurde, ohne dass dadurch ein Anspruch auf Sonderruhegeld entstanden ist, sowie alle Tätigkeiten, für die Zuschläge zum Sachbereich Urlaub der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse nach den Paragrafen 21 und 21a des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes zu entrichten sind.

Schwerarbeitspension

Ein Schwerarbeitsmonat liegt dann vor, wenn innerhalb eines Kalendermonats mindestens 15 Tage der Ausübung einer oder mehrerer besonders belastender Berufstätigkeiten ( Schwerarbeit ) vorliegen.

Die Dienstgeber haben an den Krankenversicherungsträger, für weibliche Versicherte ab dem 35. Lebensjahr und für männliche Versicherte ab dem 40. Lebensjahr, jene Tätigkeiten samt Zeiträume , die auf das Vorliegen von Schwerarbeit schließen lassen, bis spätestens Ende Februar des Folgejahres, zu melden .

Für diese Tätigkeiten der Schwerarbeit sind aber keine gesonderten Beiträge zu entrichten.

b) Schwerarbeitspension:

– Eine Schwerarbeitspension kann für Männer und Frauen frühestens mit Vollendung des 60. Lebensjahres , bei Erfüllung der sonstigen Anspruchsvoraussetzungen, beansprucht werden. Dabei müssen zumindest 540 Versicherungsmonate erworben worden sein und innerhalb der letzten 20 Kalenderjahre vor dem Stichtag zumindest 120 Schwerarbeitsmonate vorliegen . Für Frauen kommt die Schwerarbeitspension erst ab 2024 in Betracht, da für die Geburtstage bis inklusive 1. 12. 1963 eine abschlagsfreie Alterspension ab dem 60. Lebensjahr möglich ist.

– Am Stichtag darf weder eine selbstständige oder unselbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt werden, welche eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Pensionsversicherung begründet, noch ein Erwerbseinkommen über der Geringfügigkeitsgrenze (Wert 2022: monatlich 485,85 Euro) vorliegen.

– Abschlagsregelung : Der Abschlag beträgt für jeden Monat des Pensionsantrittes vor Vollendung des Regelpensionsalters 0,15 Prozent der Leistung, also pro Kalenderjahr 1,8 Prozent.

Hinweis

Feststellung von Schwerarbeitsmonaten : Es wird angeraten, allfällige Schwerarbeitsmonate bereits vor dem frühestmöglichen Anfallsalter für die Schwerarbeitspension feststellen zu lassen (längstens zehn Jahre davor).