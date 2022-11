Wichtiges zu den Themen Pensionssonderzahlung & -erhöhung

Werbung

❶ Sonderzahlungen zur Pension

Die Sonderzahlungen zur Pension gebühren grundsätzlich in der Höhe der für den Monat April bzw. den Monat Oktober ausbezahlten Monatspension (inklusive einem allfälligen Kinderzuschuss). Sie werden Ende April bzw. Ende Oktober mit der jeweiligen Pension zur Auszahlung gebracht. Kommt es allerdings im April bzw. im Oktober zu keiner Pensionsauszahlung (zum Beispiel bei Wegfall der Pension wegen Erwerbstätigkeit), so gebührt dann auch keine 13. oder 14. Pensionszahlung (Sonderzahlung).

Ein Ruhen der Pension wegen Bezuges von Krankengeld berührt die Auszahlung der Sonderzahlung hingegen nicht. Nachdem es erfahrungsgemäß nach der Auszahlung einer Sonderzahlung (also Anfang Mai und Anfang November) vermehrt zu Rückfragen im Einzelfall kommt, wird nachstehend die Thematik „ Aliquotierung der ersten Sonderzahlung “ näher dargestellt.

❷ Aliquotierungsvorschriften

Die erstmalige Sonderzahlung nach dem Pensionsbeginn gebührt nur anteilsmäßig, wenn im jeweiligen Sonderzahlungsmonat samt der letzten fünf Monate davor die Pension nicht durchgehend bezogen wurde. Dabei verringert sich der Anspruch auf diese Pensionssonderzahlung für jeden dieser Kalendermonate ohne Pensionsbezug um ein Sechstel.

Beispiel: Eigenpension ab 1. Juli 2022

Im Sonderzahlungsmonat Oktober 2022 und weiteren drei Monaten (Juli, August und September) liegt ein Pensionsbezug vor. Insgesamt liegen somit vier Pensionsbezugsmonate vor und die Sonderzahlung für Oktober gebührt im Ausmaß von 4/6 der Oktober-Pension .

Bei einer Hinterbliebenenpension nach einem Pensionisten werden allerdings auch die Pensionsbezugsmonate des Verstorbenen als Pensionsbezugsmonate für die Aliquotierungsmonate bewertet und begünstigen die Berechnung des Sonderzahlungsanspruches.

Beispiel: Witwenpension ab 1. August 2022

Der Verstorbene war bereits seit 2003 selbst in Pension. Im Sonderzahlungsmonat Oktober 2022 und weiteren zwei Monaten (August und September) liegen somit drei Bezugsmonate an Witwenpension vor. Die Sonderzahlung Oktober würde somit eigentlich nur 3/6 betragen. Da aber davor mehr als drei Pensionsbezugsmonate des Verstorbenen bestehen und eingerechnet werden, gebührt die Oktober-Sonderzahlung 2022 zu 6/6, also in voller Höhe .

❸ Eckpunkte der Pensionsanpassung 2023

Vom Nationalrat wurden die entsprechenden Beschlüsse gefasst und das Pensionsanpassungsgesetz 2023 ist am 31. Oktober 2022 kundgemacht worden, wobei folgende Schwerpunkte vorliegen:

Alle Pensionen mit einem Stichtag vor dem 1. Jänner 2022 sind ab 1. Jänner 2023 mit 5,8 Prozent zu erhöhen. Dies betrifft sowohl Eigenpensionen als auch Hinterbliebenenpensionen, wo der Stichtag der Pension der verstorbenen Person vor dem 1. Jänner 2022 lag.

Alle Pensionen mit einem Stichtag im Jahre 2022 erhalten mit der Pensionsanpassung zum 1. Jänner 2023 mindestens 2,9 Prozent, auch wenn die geltenden Anpassungsvorschriften im Dauerrecht eine geringere oder gar keine Erhöhung für 2023 ergeben würde (Aliquotierung in Abhängigkeit vom Stichtag). Damit werden auch Pensionen mit einem Stichtag ab 1. Juli 2022 um 2,9 Prozent erhöht, selbst dann, wenn der Pensionsstichtag der 1. Dezember 2022 ist.

Bei einem Gesamtpensionseinkommen einer Person von mehr als 5.670 Euro brutto beträgt die Pensionserhöhung fix 328,86 Euro.

Die Richtsätze für die Ausgleichszulage werden ebenso um 5,8 Prozent erhöht. Der Einzelrichtsatz wird aber zusätzlich um 20 Euro auf 1.110,26 Euro angehoben.

Im März 2023 sind bis zu einem Gesamtpensionseinkommen von 2.500 Euro brutto gestaffelte Einmalzahlungen (Direktzahlungen) vorgesehen.

Über Details und geänderte Werte zum Jahreswechsel wird noch gesondert berichtet werden.