Wissenswertes zu Altersgrenzen bei Frauenpensionen

Frauen treten derzeit vermehrt mit Fragen nach dem frühestmöglichen Pensionsantritt aus dem Versicherungsfall des Alters an den NÖN-Ombudsmann heran, um eine persönliche Lebensplanung vornehmen zu können. Daher werden die bestehenden gesetzlichen Regelungen nachstehend näher dargestellt:

1. Grundsätzliches

In der gesetzlichen Pensionsversicherung entsteht ein Pensionsanspruch kraft Gesetzes dann, wenn der Versicherungsfall eingetreten ist und auch die sonstigen Anspruchsvoraussetzungen (zum Beispiel Wartezeit, Mindestversicherungszeit, Aufgabe der versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit usw.) erfüllt sind. Ein Versicherungsfall des Alters tritt mit der Erreichung des jeweilig gesetzlichen Anfallsalters ein. Für die Realisierung und Auszahlung eines Anspruches ist jedoch eine Willenserklärung in Form eines Antrages notwendig. Ohne Antragstellung gibt es keine Pensionsauszahlung.

2. Alterspension

Das Regelpensionsalter für Frauen liegt derzeit bei Erreichung des 60. Lebensjahres. Ab 2024 bis 2033 wird das Regelpensionsalter in Etappen, wie nachstehend dargestellt, in halbjährlichen Schritten an das 65. Lebensjahr (Männerregelpensionsalter) herangeführt (siehe Infos unten: Alterspension Frauen).

3. Langzeitversichertenpension

Für diese Pension („Hacklerpension“) wird das Anfallsalter ebenfalls in Halbjahresschritten an das 62. Lebensjahr herangeführt (siehe Infos unten: „Hacklerpension“ Frauen). Außerdem ist auch das Vorliegen von 540 Beitragsmonaten aufgrund einer Erwerbstätigkeit erforderlich. Zu diesen Beitragsmonaten zählen aber auch höchstens 60 Monate Kindererziehung (ohne zeitliche Deckelung mit Erwerbsmonaten) und Zeiten des Wochengeldbezuges (sofern nicht deckend mit Kindererziehungszeiten). Es ist aber anzumerken, dass sich für die ab 1. Jänner 1962 und bis zum 1. Dezember 1965 geborenen Frauen das Anfallsalter der „Hacklerpension“ mit dem einer Regelalterspension deckt. Somit besteht in diesem Falle ein Anspruch auf Alterspension ohne Abschläge.

4. „Hacklerpension“ mit Schwerarbeit

Diese gilt für die Jahrgänge 1959 bis 1963 ab Vollendung des 55. Lebensjahres und dem Vorliegen von mindestens 480 Beitragsmonaten. Als Beitragsmonate gelten dabei Zeiten der Pflicht- und freiwilligen Versicherung, Kindererziehungszeiten (maximal 60 Monate), Wochengeldbezug, Krankengeldbezug ab 1. Jänner 1971, Arbeitslosengeldbezug ab 1. Jänner 2005, Ausübungsersatzzeiten bei Einkauf sowie Schul- und Studienzeiten bei Nachkauf. Außerdem nötig sind 120 Schwerarbeitsmonate innerhalb der letzten 20 Jahre vor dem Stichtag.

5. Schwerarbeitspension

Für die Schwerarbeitspension muss das 60. Lebensjahr vollendet sein und es müssen mindestens 540 Versicherungsmonate sowie mindestens 120 Schwerarbeitsmonate in den letzten 20 Jahren vor dem Stichtag vorliegen. Für Frauen wird die Schwerarbeitspension erst ab der Anhebung des Regelpensionsalters im Jahr 2024 relevant .