Feier im Landhaus: Zivilschutzverband NÖ ist 60

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dankte in ihrer Festansprache den rund 4.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern des NÖZSV für ihren Einsatz und bezeichnete den Zivilschutzverband als „wichtigen und zuverlässigen Partner in der Sicherheitsfamilie Niederösterreich“.

Gerhard Karner, Zweiter Präsident des NÖ Landtages , Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Leo Gabloner, der mit der Goldenen Verdienstmedaille ausgezeichnet wurde und Christoph Kainz, Präsident des NÖ Zivilschutzverbandes (v.l.n.r.) NLK Pfeiffer

Als vor 60 Jahren der Zivilschutzverband aus der Taufe gehoben worden sei, sei die Welt noch eine andere gewesen, so Mikl-Leitner. „Im Jahr 1961 wurde der Grundstein für den Bau der Berliner Mauer gelegt, in diesem Jahr flog mit Juri Gagarin der erste Mensch in den Weltraum und erstmals fand auch eine Schluckimpfung gegen Kinderlähmung in Niederösterreich statt.“

Heute stehe man vor neuen Herausforderungen, auf die man neue Antworten geben müsse. Mikl-Leitner: „Ich denke hier an die Corona-Pandemie und auch an Katastrophen wie den verheerenden Waldbrand im südlichen Niederösterreich."

Wichtige Rolle in der "Sicherheitsfamilie NÖ"

Das Miteinander und das Zusammenhalten werde in Niederösterreich hochgehalten, der NÖZSV werde auch in Zukunft eine wesentliche Rolle in der Sicherheitsfamilie Niederösterreich spielen. Das Bundesland könne stolz sein auf den NÖZSV, so Mikl-Leitner und versicherte: „Das Land wird auch in Zukunft ein treuer und verlässlicher Partner sein.“

Kernaufgabe: Eingenverantwortung stärken

Christoph Kainz, Präsident des NÖ Zivilschutzverbandes, sprach von einer 60-jährigen Erfolgsgeschichte. Kernaufgabe des NÖZSV sei es, die Eigenverantwortung der Bevölkerung zu stärken. Was der NÖZSV leiste, sei primär Präventionsarbeit mit dem Ziel, Katastrophen, wenn sie eintreten, bestmöglich meistern zu können. Das sei eine stille Ausgabe im Hindergrund - aber eine enorm wichtige.

Die Ehrenamtlichen und Zivilschutzbeauftragten in den Regionen und Gemeinden seien das „Rückgrat der Präventionsarbeit“ der landesweit tätigen Organisation. Seinen Sitz hat der NÖZSV im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln.

Bevölkerung für Katastrophenschutz motivieren

Erfreulich ist laut Kainz, dass man auch in der heutigen Zeit viele motivieren könne, sich zu engagieren. In Zukunft wolle man die Bevölkerung noch mehr für den Katastrophenschutz sensibilisieren und die Zivilgesellschaft noch stärker einbinden, um die „Kraft der Zivilgesellschaft“ zu nutzen.