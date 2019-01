17 Kellereinbrüche geklärt - Duo ausgeforscht .

Von 27. September bis 2. Oktober vergangenen Jahres haben unbekannte Täter 17 Kellereinbrüche in Neusiedl am See und in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) verübt und Fahrräder sowie Werkzeug gestohlen.