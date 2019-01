Stolz präsentieren Notruf NÖ-Geschäftsführer Christof Constantin Chwokja und Landesrat Martin Eichtinger bei der Notruf-Pressekonferenz die Heldentat des vergangenen Jahres: Disponent Michael Strobl hatte bei einer Geburt mit schweren Komplikationen die Nerven behalten, leitete ruhig und besonnen die Retter an. Heute ist Henry ein lustiger, gesunder Einjähriger – und Michael Strobl als europaweiter „Dispatcher of the Year“ ausgezeichnet. „Das ist so etwas wie der Oscar für Notruf-Experten“, erklärt Strobls Vorgesetzter Chwojka.

Die Qualität kommt nicht von ungefähr, ständig erweitert und verbessert Notruf NÖ sein Portfolio. So arbeitet man seit einigen Monaten mit papierloser Transport- und Behandlungsdokumentation, auch die Direktverrechnung mit den Kostenträgern wird ausschließlich elektronisch abgewickelt. Die ebenfalls im Vorjahr gemeinsam mit Tschechien eingeführte Notruf-App wird 2019 für Gehörlose adaptiert werden.

"Rettungsteams vor Ort bekommen Dreiervorschlag"

Im laufenden Jahr wird auch die Digitalisierungsstrategie weiter intensiviert. „Analog zur Industrie 4.0 wird auch ein Einsatzleitsystem 4.0 für eine umfassende technische und intuitive Unterstützung der Leitstellenmitarbeiter eine moderne Ära einläuten“, sagt Chwojka. Bis 2020/21 soll es so weit sein.

Ebenfalls neu ist das „Versorgungsregister“: Rettungsteams vor Ort bekommen einen Dreiervorschlag, in welchem Klinikum der aktuelle Patient am besten versorgt werden kann. Der wird über Smartphones und Tablets direkt in die Rettungsautos geliefert.

Sehr erfolgreich gestaltet sich die Gesundheits-Hotline 1450, die es seit April 2014 gibt. 46.000 Beratungen gab es seither. Aktuell werden Mitarbeiter aus anderen Bundesländern bei Notruf NÖ geschult, weil die Hotline 1450 bald in ganz Österreich etabliert werden soll.