Zahl der Rettungseinsätze in der Silvesternacht stieg massiv an

Alleine in den Stunden von 22.00 bis 02.00 Uhr früh waren 155 Rettungseinsätze in Niederösterreich abzuarbeiten. Waren naturgemäß die Mehrzahl aller Einsätze aufgrund akuter Erkrankungen wie jede Nacht zu verzeichnen, mussten die Sanitäter und Notärzte zusätzlich 16 mal wegen Verletzungen durch Feuerwerkskörper oder Bränden ausrücken, zwölf mal wegen übermäßigen Alkoholkonsums, zehnmal wegen Stürzen oder Verletzungen und fünf mal wegen eines Raufhandels in den Einsatz gehen.

In Ternitz erlitt eine Person durch einen Feuerwerkskörper tödliche Verletzungen, drei weitere wurden verletzt. In Lichtenau im Waldviertel und in Langenzersdorf wurden durch Böller ebenso je eine Person schwer verletzt.

In Kollmitzberg, einer Katastralgemeinde von Ardagger im Bezirk Amstetten, wurden einem 19-Jährigen von einem Böller mehrere Finger abgerissen. Darüber hinaus erlitten bei dieser Explosion einige weitere Personen ein Knalltrauma.

Fünf weitere Personen trugen in Niederösterreich leichtere Blessuren davon.

Während diesen Stunden wurden durch die Mitarbeiter von Notruf NÖ ebenso 91 telefonische Gesundheitsberatungen durch das diplomierte Personal durchgeführt, als auch 23 Arztvisiten und 48 Telefonberatungen durch den NÖ Ärztedienst 141 organisiert.

Landesrat und NÖGUS Vorsitzender Martin Eichtinger bedankt sich bei den Einsatzkräften: „Danke an alle, die am Feiertag, vor allem auch zu Silvester arbeiten und für unsere Sicherheit in Niederösterreich sorgen.“