Wolf dürfte mehrere Schafe gerissen haben .

Am Wochenende sind in Weitersfelden (Bezirk Freistadt) mehrere Schafe gerissen worden. Zwei Tiere mussten aufgrund schwerer Bissverletzungen notgeschlachtet werden. In der Wildschadensberatung geht man davon aus, dass die DNA-Untersuchung an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien bestätigen wird, dass ein Wolf dafür verantwortlich ist, berichtete die Landwirtschaftskammer OÖ am Montag.